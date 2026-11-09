La NFL reincorpora al receptor Brandon Aiyuk a los 49ers tras dejar el equipo el año pasado

La liga retiró a Aiyuk el lunes de la lista de reserva/abandonó el equipo y otorgó a los 49ers una exención de dos semanas antes de que tengan que añadirlo al roster de 53 jugadores.

Aiyuk había presentado su solicitud de reincorporación después de contratar a Drew Rosenhaus como su agente. Se reunió con los 49ers el viernes pasado como parte de su intento de regresar a la NFL.

Aiyuk no ha jugado en más de dos años desde que se lesionó la rodilla en octubre de 2024, pero manifestó la semana pasada que está sano y quiere volver a la liga.

Los Niners han dicho que no tienen planes de volver a utilizar a Aiyuk y podrían canjearlo antes de la fecha límite del martes o dejarlo en libertad antes de que venza la exención de dos partidos el 23 de noviembre.

El entrenador de San Francisco, Kyle Shanahan, calificó la medida de “administrativa” y señaló que no cambia ningún plan para los Niners.

Los 49ers también buscan recuperar dinero de Aiyuk. Una persona con conocimiento de la situación dijo que la liga envió la semana pasada a Aiyuk y a la Asociación de Jugadores de la NFL una carta en la que indica que le debe a los 49ers alrededor de 13 millones de dólares, con base en bonificaciones que recibió tras firmar una extensión de cuatro años y 120 millones de dólares justo antes del inicio de la temporada 2024. La persona habló bajo condición de anonimato porque la carta no se hizo pública.

Aiyuk había estado en la lista de reserva/abandonó el equipo desde que dejó a los Niners hacia el final de la temporada pasada.

Despidió al agente Ryan Williams durante su prolongada disputa con los 49ers y estuvo sin representación hasta que recientemente contrató a Rosenhaus.

Los 49ers anularon previamente 27 millones de dólares garantizados en el contrato de Aiyuk para 2026 por no participar en reuniones y otras actividades del equipo el verano pasado, cuando se rehabilitaba de la lesión de rodilla.

Aiyuk firmó la gran extensión justo antes del inicio de la temporada 2024, tras una prolongada ausencia por contrato que lo mantuvo fuera del campamento de entrenamiento. Venía de una temporada 2023 en la que tuvo 75 recepciones para 1.342 yardas y siete touchdowns, y fue elegido All-Pro del segundo equipo.

Aiyuk tuvo apenas 25 recepciones para 374 yardas en siete partidos en 2024 antes de lesionarse. El jugador de 28 años suma 294 recepciones para 4.305 yardas y 25 TD desde que fue seleccionado en la primera ronda en 2020.

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El redactor de fútbol americano profesional de AP Rob Maaddi contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP