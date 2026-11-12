La NFL lanza una nueva página de estadísticas que rastrea tendencias de la liga y equipos

El ala defensiva de los Vikings de Minnesota, Tyrion Ingram-Dawkins (90), celebra una captura de quarterback durante la primera mitad de un partido de fútbol americano de la NFL contra los Bills de Buffalo en Minneapolis, el lunes 9 de noviembre de 2026. (Foto AP/Bailey Hillesheim) AP

La liga lanzó una nueva página de estadísticas en su sitio web el jueves llamada Next Gen Trends, que toma todos los datos brutos de seguimiento recopilados por la liga y AWS y los convierte en una herramienta que muestra cómo han evolucionado las tendencias y las formaciones en toda la liga, y crea una “huella estratégica” para cada equipo.

“A lo largo de los años hemos tenido y creado muchísimas estadísticas diferentes. Lo que no necesariamente hemos hecho para los aficionados en casa es presentarlo de la manera más fácil de digerir posible”, señaló Mike Band, gerente sénior de investigación y analítica de Next Gen Stats de la NFL.

“De verdad queremos crear una herramienta impulsada por visualización de datos, que sea gratuita para los aficionados y accesible, de modo que no tengas que ser un experto estadístico ni un analista experto para entender lo que se presenta en esta herramienta”, agregó.

La herramienta tiene dos partes principales: una visión general de toda la liga y, luego, páginas individuales de equipos que profundizan en los 32 conjuntos.

La página de la liga muestra cómo ha progresado cada equipo a lo largo de la temporada en términos de éxito ofensivo y defensivo, medido por Puntos Esperados Añadidos (Expected Points Added), y cómo eso ha impactado la probabilidad de clasificarse a los playoffs, con una página que muestra el peso de cada partido para la semana siguiente.

Eso indica que uno de los partidos más cruciales de esta semana es el duelo del Norte de la Conferencia Nacional entre Minnesota y Green Bay: la probabilidad de los Vikings de avanzar a los playoffs comienza en 73% y sube a 88% con una victoria y baja a 64% con una derrota, mientras que los Packers arrancan en 62% y pasan a 73% con un triunfo y a 43% con una caída.

El sitio también muestra cómo han cambiado las tendencias en toda la liga, como el uso del movimiento, que pasó de 46% de las jugadas en 2018 a 65% esta temporada, así como el rápido aumento de las formaciones con tres alas cerradas y la disminución correspondiente de los esquemas con tres receptores.

También presenta las estadísticas en un cuadrante que muestra qué equipos emplean estrategias con mayor y menor frecuencia y cuáles son los más y los menos exitosos. Los 49ers de San Francisco, por ejemplo, usan movimiento a un ritmo máximo en la liga de 77% y son la ofensiva más efectiva con movimiento, mientras que los Steelers de Pittsburgh están en el mínimo de la liga con 51% de uso de movimiento y se ubican cerca del fondo en efectividad.

Los aficionados pueden profundizar en equipos individuales y ver cómo se ubican en diversas categorías ofensivas y defensivas frente al resto de la liga.

La defensa de Minnesota bajo el coordinador Brian Flores ofrece un gran ejemplo en un solo gráfico sencillo.

“Son atípicos en un montón de cosas. Juegan con formación base más que nadie, mandan más blitz que nadie y usan cobertura con safeties divididos a la segunda tasa más alta. Se apoyan mucho en zona y generan presión con o sin el blitz. Eso lo obtuve en unos segundos”, señaló Band.

Las páginas también incluyen cambios clave que los equipos han hecho en entrenadores y personal desde 2022 que podrían influir en cómo ha evolucionado el equipo, y cuáles equipos son más similares en ofensiva o defensiva.

El objetivo del sitio, según Band, es “crear simplicidad a partir de la complejidad”.

“Siempre existe la posibilidad de profundizar más”, manifestó. “Queremos crear estas experiencias de madriguera de conejo que, aunque sean dos páginas o quizá 33 páginas, si quieres contar a cada equipo, el objetivo de esta experiencia es la capacidad de encontrar continuamente cosas nuevas. No tienes que ser un analista experto para digerirlo y extraer las conclusiones clave de la base de datos”.

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FUENTE: AP