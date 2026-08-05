La NFL iguala su récord con 10 entrenadores en jefe en nuevos equipos

Robert Saleh, nuevo entrenador en jefe de los Titans de Tennessee, observa la práctica de su equipo durante el campamento de entrenamiento el miércoles 29 de julio de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV) AP

Su segunda oportunidad como entrenador en jefe de la NFL llegó en Tennessee con los Titans, y tiene mucha compañía como nuevo entrenador en jefe con una nueva franquicia. La NFL igualó su récord con 10 head coaches contratados por nuevos equipos en esta temporada baja, empatando la marca anterior, alcanzada por última vez en 2022.

John Harbaugh tuvo para elegir entre varios trabajos para su segundo equipo en la NFL, y Kevin Stefanski simplemente cambió de Cleveland a Atlanta. Mike McCarthy, de regreso en casa en Pittsburgh, se ha sumado a una lista de hombres que han dirigido a tres franquicias.

Los otros seis están en su primera etapa como entrenadores en jefe de la NFL: Joe Brady, de Buffalo; Mike LaFleur, en Arizona; Jesse Minter, en Baltimore; Todd Monken, en Cleveland; Jeff Hafley, en Miami; y Klint Kubiak, en Las Vegas.

Para entrenadores como Saleh, un nuevo equipo ofrece la oportunidad de corregir áreas que antes no funcionaron. Saleh señaló que ha hecho “cambios significativos” desde su primer campamento de entrenamiento con los Jets de Nueva York en 2021. Tuvo marca de 20-36 antes de que los Jets lo despidieran tras un inicio de 2-3 en 2024.

“Soy un entrenador completamente distinto de mi primer año como head coach a ahora”, expresó Saleh cuando los Titans se presentaron al campamento de entrenamiento.

Un nuevo entrenador también les ofrece a los jugadores una nueva esperanza. Tennessee necesitaba a Saleh después de despedir a Brian Callahan luego de seis partidos de su segunda temporada, y el tackle izquierdo Dan Moore comentó que los Titans pueden notar que ha habido un cambio de entrenador al entrar al edificio para trabajar.

“Se siente profesional, se siente organizado, simplemente se siente como una cultura ganadora”, dijo Moore sobre una franquicia atrapada en una racha de cuatro temporadas consecutivas con récord perdedor.

Cambian de equipo sin perder tiempo

Dos de los nuevos entrenadores cambiaron de equipo rápidamente: Harbaugh dejó Baltimore tras 18 temporadas y aterrizó rápido con los Giants de Nueva York. Stefanski tuvo marca de 45-46 en Cleveland y estuvo sin trabajo menos de dos semanas cuando los Falcons lo contrataron.

Harbaugh no quería un descanso como el que se tomó McCarthy durante la temporada 2025 después de que su contrato terminara en Dallas. Harbaugh afirmó que no podía esperar para volver al trabajo, mientras seguía un consejo sabio de un entrenador de la NFL que pasó de Filadelfia a Kansas City en 2013.

“Andy Reid es un hombre de pocas palabras, y sus cuatro palabras para mí fueron: 'El cambio puede ser bueno'. Eso fue lo que dijo: el cambio puede ser bueno. Estaba entusiasmado. Está emocionado por nosotros. Es un buen amigo”, señaló Harbaugh al aceptar el puesto con los Giants. “Nos apuntamos a ese trato ahora mismo, a lo que él hizo en Kansas City. Hagamos eso”.

Más lazos familiares entre las filas de entrenadores

Los Harbaugh ahora tienen competencia con otra pareja de hermanos entrenando en la NFL: los LaFleur.

Arizona espera aprovechar el éxito de Mike LaFleur dirigiendo la ofensiva de los Rams de Los Ángeles como coordinador durante las últimas tres temporadas. Los Cardinals también esperan que pueda aportar el tipo de éxito que su hermano mayor, Matt, ha tenido en Green Bay, con seis apariciones en playoffs en siete temporadas.

Los Raiders de Las Vegas esperaron con gusto por el coordinador ofensivo de los Seahawks de Seattle, campeones del Super Bowl. Contratar a Kubiak significó sumar a otro hijo de un exentrenador de la NFL. El padre de Kubiak, Gary, pasó 10 años como entrenador en jefe: ocho en Houston y dos en Denver.

Incorporaciones al grupo de treintañeros

Brady ahora es el entrenador en jefe más joven de la liga, a los 36 años, tras su ascenso desde coordinador ofensivo en Buffalo. LaFleur cumplió 39 en marzo después de ser contratado por Arizona, y Kubiak también cumplió 39 tras conseguir su primer puesto como entrenador en jefe en la NFL.

Encabeza a una tercera franquicia distinta

McCarthy fácilmente podría haberse mantenido fuera de la banda después de registrar marca de 185-113-2 a lo largo de 18 temporadas (incluidos los playoffs) con Green Bay y Dallas. Su etapa en Dallas terminó después de un cierre de 7-10 en 2024, marcado por lesiones, que llevó a una separación.

Se tomó la temporada 2025 para pasar tiempo con su familia. Luego, el equipo de su ciudad natal tuvo su primera vacante de entrenador en 19 temporadas, cuando Mike Tomlin renunció. Con McCarthy asumiendo el mando de los Steelers, se suma a una lista de hombres que dirigieron a tres equipos distintos de la NFL, entre ellos Sid Gillman, Mike Shanahan, Lovie Smith y Wade Phillips.

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El periodista deportivo de AP Stephen Whyno contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP