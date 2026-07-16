La NBA 'sigue investigando' las circunstancias del fichaje de Gary Trent Jr. por los Bucks

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ARCHIVO - El base de los Bucks de Milwaukee, Gary Trent Jr. (5), juega en la primera mitad de un partido de baloncesto de la NBA, el 11 de enero de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo) AP

Un portavoz de la NBA manifestó que “la NBA sigue analizándolo”. ESPN informó primero que la NBA estaba investigando la firma del contrato por una posible elusión del tope salarial.

Aunque los Bucks no revelaron los términos cuando anunciaron la contratación, ESPN ha informado que Trent recibió un acuerdo de cuatro años por 64 millones de dólares. Está obteniendo ese lucrativo contrato después de una temporada en la que sus estadísticas bajaron.

Trent viene de una temporada 2025-26 en la que promedió 8,1 puntos por partido y jugó 21,2 minutos por encuentro con Milwaukee. Esos fueron sus promedios más bajos en ambas categorías desde su temporada de novato de 2018-19.

El escolta de 1,93 metros se había unido a los Bucks en 2024 al firmar por el mínimo para veteranos, tras una temporada en la que había promediado 13,7 puntos por partido y había lanzado para 39,3% en triples con los Raptors de Toronto.

Regresó a los Bucks el año pasado después de promediar 11,1 puntos por partido y encestar 41,6% de triples con Milwaukee en 2024-25. Había cerrado esa temporada 2024-25 al anotar más de 30 puntos en dos de los cinco partidos de playoffs de los Bucks durante su derrota en primera ronda ante los Pacers de Indiana.

El contrato que Trent firmó el año pasado incluía una opción del jugador por 3,9 millones de dólares para 2026-27, que rechazó antes de acordar este nuevo convenio.

Las preocupaciones sobre una posible elusión del tope salarial se centran en si existió un acuerdo previo según el cual Trent sería recompensado ahora si firmaba contratos por debajo del valor de mercado en cada uno de los últimos dos años. Aunque las situaciones no son similares, esta pesquisa llega mientras la NBA también investiga si los Clippers de Los Ángeles eludieron las reglas del tope salarial en relación con un contrato de patrocinio de 28 millones de dólares entre el alero Kawhi Leonard, elegido siete veces al equipo All-NBA, y la empresa de servicios de sostenibilidad con sede en California llamada Aspiration Fund Adviser LLC, ahora en bancarrota. Esa investigación ha dejado en suspenso el traspaso de Leonard de los Clippers a los Raptors de Toronto. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP