La NBA ha tenido muchos 'Big 3' en un equipo y LeBron James sabe cómo hacer que funcionen

LeBron James de los 76ers de Filadelfia durante un juego de pretemporada contra los Nets de Brooklyn, el jueves 8 de octubre de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Pamela Smith) AP

Bill Russell, Bob Cousy y Tom Heinsohn demostraron en Boston que tener un trío de superestrellas en el mismo equipo puede hacer maravillas. También lo hicieron Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y James Worthy con los Lakers de Los Ángeles. Larry Bird, Kevin McHale y Robert Parish en su era con los Celtics. Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman en Chicago. Tim Duncan, Tony Parker y Manu Ginóbili en San Antonio. Stephen Curry, Klay Thompson y Kevin Durant en Golden State. Ha habido muchos otros.

Pasaron cuatro años juntos con el Heat, disputaron cuatro Finales de la NBA, ganaron dos campeonatos y fueron lo más grande del baloncesto. Muchos pensaron que sería fácil. No lo fue. Miami empezó 9-8 en la primera temporada del trío juntos y el camino fue accidentado durante mucho más tiempo de lo que cualquiera imaginó.

James, quien se apresta para formar parte de otro ‘Big 3’ —en realidad, un ‘Big Four’— junto a Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown en los 76es de Filadelfia, recuerda bien aquellos primeros días en Miami. Quizá por eso encendió las alarmas sobre cómo podrían ser los próximos meses para estos 76ers.

“Todo el mundo quiere avena instantánea”, expresó James. “Simplemente pones la avena en el tazón, le echas un poco de agua y luego lo metes al microondas. En un minuto y medio, tienes algo para comer, estás listo para seguir. Si quieres hacer algo especial, lleva tiempo. ... Para que nosotros seamos grandes, tenemos que hacer cosas que simplemente no son cómodas”.

Traducción: prepárense, 76ers.

Así es la vida de un ‘Big 3’ o un 'Big 4'.

“De verdad tienes que mantenerte firme dentro del equipo”, señaló Bosh, quien quizá sacrificó más estadísticas que cualquiera durante esa etapa de cuatro años en Miami. “Al final del día, la estadística principal era la ‘V’ y sumar una en la columna de las ‘V’. Puedes promediar un montón de puntos y quedarte fuera de la liga. Puedes promediar un montón de puntos y no estar compitiendo por un campeonato. Van a tener que recordar cuál es la prioridad.

“Y cuando lleguen tiempos difíciles —no si, sino cuando—, afróntenlos y hablen de ello, comuníquense y recuerden por qué están ahí”.

Se sacrificarán estadísticas

Habrá sacrificios estadísticos que deberán hacerse si los 76ers quieren llegar adonde pretenden esta temporada y ganar el título que se le ha escapado a Filadelfia desde 1983. Incluso con Embiid perdiéndose más de la mitad de la temporada 2025-26, superó la marca de 1.000 puntos, al igual que James (con lo Lakers), Brown (con Boston), Maxey y la futura estrella de Filadelfia VJ Edgecombe. No ha habido un equipo campeón con cinco anotadores de 1.000 puntos en la plantilla desde los SuperSonics de Seattle 1978-79.

En conjunto, James, Maxey, Embiid, Edgecombe y Brown intentaron 234 tiros en situaciones decisivas —diferencia en el marcador de cinco puntos o menos, con cinco minutos o menos en el reloj del cuarto periodo— la temporada pasada. Eso sencillamente no ocurrirá esta temporada, ya que la mayoría de los equipos no suman tantos tiros en momentos decisivos a lo largo de toda una campaña. Habrá momentos en los que las estrellas de Filadelfia estén acostumbradas a tener el balón en las manos, pero ahora verán a compañeros en esos papeles en determinados tramos.

Es una línea muy fina. Los Warriors ganaron el título en 2017 con Curry, Thompson, Durant y Draymond Green, y todos tuvieron que ajustar sus papeles, al menos en cierto nivel. Pero, como señaló Curry cuando esa serie por el título terminó, eso no significaba que cualquiera de ellos pudiera volverse de pronto pasivo.

“Todos necesitábamos ser agresivos y ser los jugadores que somos, con lo que aportamos cada noche”, dijo Curry después de esa serie —contra James y los Cleveland Cavaliers—. “Todos podemos presentarnos cada noche y ser nosotros mismos y realmente alcanzar el potencial que tenemos juntos”.

Los papeles también cambiarán, a veces

James marcó el tono para este equipo de Filadelfia durante el verano cuando aceptó una reducción salarial de aproximadamente 92% respecto a la temporada pasada y acordó jugar esta campaña por el precio de ganga de 3,9 millones de dólares. No necesita más dinero. El atractivo de convertirse en el primer jugador en la historia de la NBA en ganar un campeonato con cuatro franquicias distintas parece ser motivación suficiente.

Y, siendo justos, también es fácil para el jugador que posee el récord de anotación de la NBA decir que las estadísticas no importan. Oficialmente, solo intentó un tiro de campo en su debut de pretemporada con los 76ers; además, recibió suficientes faltas como para lanzar ocho tiros más desde la línea. (Los encestó todos, para lo que valga.) Nadie sabe qué pasará esta temporada, pero parece muy poco probable que James exija más tiros. Nunca ha sido su estilo. Lo ideal sería que todos en Filadelfia sintieran lo mismo.

“Mi enfoque es ganar”, manifestó Brown durante el verano. “El enfoque de otras personas puede ser anotar. Mi enfoque al entrar a cada práctica, cada reunión, cada sesión de tiro, cada sesión de video es: ‘¿Cómo ganamos, noche tras noche?’. A veces eso puede cambiar, a veces puede verse diferente, pero lo que sea necesario”.

Es razonable pensar que Maxey, Embiid, Brown y James podrían ver caer sus promedios de anotación esta temporada por el bien común. Habrá noches en las que los reflectores no estarán sobre ciertas personas. Habrá noches en las que alguien lance muchísimo y alguien lance muy poco. Todos los Big Three más exitosos encontraron la manera de manejar ese tipo de cosas.

Filadelfia tendrá que hacer lo mismo.

“Tenemos el talento. Lo que sea”, dijo Maxey. “Si no estamos dispuestos a sacrificar, si no estamos dispuestos a hacer el trabajo, no va a significar nada”.

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FUENTE: AP