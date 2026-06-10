La misteriosa desaparición de un supuesto espía destaca redes de inteligencia de Israel en Líbano

ARCHIVO - Gente reunida en el lugar donde fue asesinado el líder de Hezbollah Hassan Nasrallah en un suburbio sureño de Beirut, el 29 de septiembre de 2024. (AP Foto/Hassan Ammar, Archivo) AP

Allí, en el exclusivo barrio diplomático de Baabda, desapareció tras las rejas de la embajada de Ucrania.

Su paradero actual es un misterio, enredado en un juego de espionaje aún en marcha mientras Hezbollah intenta desmantelar a operativos de inteligencia israelíes que se han infiltrado en el grupo político y militar libanés.

El hombre, identificado por funcionarios libaneses como Khaled al-Aydi, sería un refugiado palestino procedente de Siria que también tiene ciudadanía ucraniana. Hezbollah lo había detenido en los suburbios de Beirut y funcionarios libaneses lo acusaron de formar parte de un plan frustrado de inteligencia israelí para llevar a cabo atentados con bombas y asesinatos.

Tres funcionarios judiciales y dos altos funcionarios de seguridad en Líbano aportaron detalles de la fuga de Al-Aydi y del caso en su contra en un tribunal militar libanés. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos. Un alto funcionario político de Hezbollah también proporcionó detalles.

La desaparición de Al-Aydi podría tener implicaciones políticas para el gobierno libanés, que en gran medida ha guardado silencio sobre el caso.

Si surgieran pruebas de que Al-Aydi escapó de Líbano con ayuda del gobierno, podría avivar las tensiones con la base mayoritariamente musulmana chií de Hezbollah. El gobierno ya enfrenta escrutinio por negociar directamente con Israel, que libra intensos combates con Hezbollah desde los primeros días de la guerra de Irán.

La embajada ucraniana pidió a las autoridades libanesas en marzo que facilitaran la salida de Al-Aydi del país después de que escapara de la detención de Hezbollah, según un documento del gobierno libanés obtenido por The Associated Press. Pero la Dirección General de Seguridad General de Líbano se negó, al señalar que se había emitido una orden judicial de arresto en su contra en septiembre de 2025, de acuerdo con el documento.

La agencia de inteligencia israelí Mossad declinó hacer comentarios. El Ministerio ucraniano de Exteriores también rehusó comentar.

Un funcionario ucraniano con conocimiento del caso afirmó que Al-Aydi no está en la embajada de Ucrania ni en su recinto en Líbano. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad de la situación, no quiso decir dónde está Al-Aydi y —por preocupación por la seguridad de la embajada ucraniana y su personal— tampoco quiso precisar sin Al-Aydi estuvo alguna vez en la embajada o si Ucrania lo ayudó a escapar.

Redes de inteligencia de Israel

Con vigilancia humana y de alta tecnología, Israel ha cultivado redes de inteligencia de gran alcance en Líbano. Eso le ha ayudado a llevar a cabo operaciones espectaculares contra Hezbollah.

En el ejemplo más elaborado, Israel se infiltró en la cadena de suministro de Hezbollah y envió al grupo armado respaldado por Irán miles de buscapersonas y walkie talkies con trampas explosivas. Israel detonó los dispositivos a distancia en septiembre de 2024, matando al menos a 37 personas. Días después, ataques aéreos israelíes mataron al líder histórico de Hezbollah, Hassan Nasrallah, cuando estaba oculto en un búnker fuertemente fortificado.

Incluso antes de eso, la inteligencia de Israel dentro de Hezbollah le permitió golpear a los altos dirigentes y comandantes de campo del grupo “con relativa facilidad”, señaló Nicholas Blanford, experto en el grupo armado del Atlantic Council.

Desde la guerra Israel-Hezbollah de 2024, Hezbollah y las autoridades libanesas han intensificado la represión contra presuntas redes de espionaje. Unas 50 personas han sido condenadas y cumplen sentencias, mientras otras siguen bajo investigación, indicaron los funcionarios judiciales.

“Fuimos exitosos en detectar muchas redes de espionaje, y el estado también tuvo éxito en este asunto”, señaló el funcionario político de Hezbollah Wafiq Safa. Sin embargo, señaló, “los israelíes siempre están trabajando para reclutar a jóvenes libaneses de todas las comunidades”.

Al-Aydi no encaja en el perfil de otros presuntos espías

Muchas presuntas redes de espionaje han involucrado a miembros actuales o antiguos de Hezbollah o a personas con vínculos familiares con el grupo.

Al-Aydi, en cambio, era ajeno a esos círculos. Tenía ciudadanía ucraniana por su madre, según el documento del gobierno libanés obtenido por AP. Se desconoce cómo habría sido reclutado por Israel.

Cientos de miles de sirios llegaron a Líbano en busca de refugio durante los 14 años de guerra civil siria. Pero Al-Aydi entró al país en agosto de 2025 en un vuelo procedente de Etiopía, dijo uno de los funcionarios de seguridad libaneses.

Aunque Hezbollah comenzó en la década de 1980 como una pequeña operación guerrillera que combatía la ocupación israelí del sur de Líbano, se expandió enormemente tras su guerra de 2006 con Israel, lo que hizo “más fácil para los israelíes penetrar”, explicó Blanford. La intervención del grupo en la guerra civil siria lo expuso aún más, ya que se rebajaron los estándares de reclutamiento, añadió.

La crisis económica de Líbano también ayudó a los esfuerzos de reclutamiento de Israel, sostuvo Blanford.

Casos presentados ante el tribunal militar de Líbano describen a operativos a los que se les pagaba entre 2.500 y 20.000 dólares por proporcionar inteligencia sobre depósitos de armas de Hezbollah y oficinas políticas. Muchos de los presuntos agentes fueron reclutados por enlaces israelíes a través de redes sociales, según los funcionarios judiciales.

Un caso de alto perfil fue el de Mohammad Hadi Saleh, cantante e intérprete religioso destacado en círculos vinculados a Hezbollah. Fue arrestado en mayo de 2025 y acusado de proporcionar al Mossad mapas y coordenadas de sitios clave de Hezbollah que luego fueron atacados en operaciones israelíes. Está en prisión a la espera de juicio.

“Es irónico que ellos (Hezbollah) pasaran mucho tiempo acusando a sus oponentes de ser espías israelíes, y resulta que los espías en realidad eran de dentro de la organización y de su base de apoyo”, comentó Mohanad Hage Ali, investigador principal del Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center en Beirut.

Los esfuerzos de reclutamiento continúan. Durante la guerra más reciente, Israel ha arrojado panfletos sobre Líbano con códigos QR que, según el ejército libanés, dirigen a la gente a una unidad militar israelí encargada de reclutar agentes.

Se cree que Al-Aydi huyó del país

La Seguridad General de Líbano informó en octubre que había desmantelado una red que planeaba atentados con bombas y asesinatos en Líbano, incluida una operación destinada a atacar actos por el primer aniversario de la muerte de Nasrallah. Las autoridades descubrieron una motocicleta preparada con explosivos y un automóvil modificado para transportar explosivos, dijeron funcionarios de seguridad y judiciales.

Al-Aydi y otras seis personas, todas libanesas, fueron acusadas. Uno de los seis también escapó, y los demás están en una cárcel libanesa a la espera de juicio, indicaron los funcionarios judiciales. Solo Al-Aydi estaba retenido por Hezbollah, probablemente porque era considerado una captura de alto valor.

El tribunal militar sostiene que la operación fue orquestada por un enlace del Mossad que vive en Alemania y que se comunicaba con otros mediante aplicaciones cifradas. El tribunal envió una citación a la embajada ucraniana que no fue respondida.

Safa afirmó que hubo un intento fallido de sacar clandestinamente a Al-Aydi de Líbano hacia Siria. No dio más detalles.

Los dos altos funcionarios de seguridad libaneses señalaron que se cree que al-Aydi salió del país. No estaba claro si cruzó hacia Siria, donde las autoridades dijeron no tener información sobre él.

La desaparición del presunto espía eleva las tensiones políticas

Las relaciones entre el gobierno libanés y Hezbollah están en su punto más bajo. El gobierno se enfureció por la decisión unilateral del grupo armado de entrar en otra guerra con Israel, mientras que Hezbollah está furioso porque el gobierno ha optado por negociar un alto el fuego y un acuerdo de seguridad y político potencialmente más amplio directamente con Israel.

La fuga de Al-Aydi podría agravar las tensiones y colocar al estado libanés en una situación difícil.

Si las autoridades libanesas se negaron a permitir que Al-Aydi saliera del país, Estados Unidos y Ucrania estaban “en buena posición para ejercer una presión significativa” para asegurar su liberación, dijo Hage Ali. Por otro lado, si se percibe que el estado dejó escapar a Al-Aydi, enfrentaría “ira pública, predominantemente entre los chiíes libaneses” simpatizantes de Hezbollah, que podría usar esa emoción para avivar tensiones internas, añadió.

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Las periodistas de The Associated Press Samya Kullab en Kiev, Ucrania, y Josef Federman en Jerusalén contribuyeron a este reportaje.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP