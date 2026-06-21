La madre de Vozinha pide "fe" antes del nuevo empate de Cabo Verde, ante Uruguay en el Mundial

El guardameta de Cabo Verde, Vozinha (izquierda), y Laros Duarte reaccionan al final del partido de fútbol del Grupo H de la Copa del Mundo entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el domingo 21 de junio de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky) AP

Evora llegó a Miami el viernes, se reencontró con su hijo y vio el partido del domingo desde un palco en el Miami Stadium. El recorrido de cuento de hadas de Cabo Verde ahora tiene la posibilidad de alcanzar la fase de eliminación directa, dependiendo en gran medida de cómo le vaya en el cierre de la fase de grupos contra Arabia Saudí.

Cabo Verde es una de las historias más alentadoras del Mundial . Una pequeña nación insular ha conseguido dos empates en sus dos partidos hasta ahora.

Vozinha —cuyo nombre es Josimar José Évora Dias— contó con el apoyo de su madre en las gradas el domingo después de qué no pudo asistir al empate de Cabo Verde contra España en el encuentro anterior porque no pudo obtener una visa.

Y aun sin una victoria agitó la bandera de su país cuando el duelo terminó. Celebró con euforia mientras su hijo saludaba a los aficionados desde el campo.

“Quiero agradecer a todos los aficionados por el apoyo que le dieron al equipo, especialmente a Cabo Verde. Todos estamos alentando a Cabo Verde para que juegue bien, para que brille en la cancha. Los jugadores necesitan tener fe y todo saldrá bien" expresó Evora el domingo, en declaraciones difundidas por la FIFA mediante un mensaje en video antes del partido.

Vozinha escuchó los rugidos de los aficionados —el público apoyó mayoritariamente a Uruguay. Sin embargo recibió quizá la ovación más fuerte de cualquier jugador cuando los titulares fueron presentados.

Los problemas de visa de Evora —principalmente reunir el dinero necesario para obtenerla— se resolvieron después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos, la FIFA, legisladores estadounidenses y la federación de fútbol de Cabo Verde aparentemente unieron esfuerzos y lograron que pudiera viajar a Miami. Llegó el viernes por la tarde tras más de 24 horas de viaje.

Vozinha tenía unos 50.000 seguidores en Instagram cuando estaba por comenzar el Mundial. Para la hora del partido del domingo ya había llegado a 15 millones de seguidores, después de captar la atención deportiva del mundo al conducir a Cabo Verde a un empate sin goles contra España —uno de los favoritos antes del torneo para ganar el título.

Se volvió viral después de aquel partido contra España, deseando que sus abuelos fallecidos lo hubieran visto jugar en el Mundial y que los problemas de visa de su madre se hubieran resuelto a tiempo para que ella pudiera estar allí.

El empate, combinado con la historia de un arquero y su madre, puso la atención sobre la selección de Cabo Verde como nunca antes. El viernes le espera un duelo con los saudíes en Houston y es posible que, si Cabo Verde avanza, regrese a Miami Gardens para un partido de dieciseisavos de final —potencialmente contra Lionel Messi y Argentina, la campeona defensora del Mundial.

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FUENTE: AP