americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La lluvia frena Dodgers-Yankees y obliga a una doble cartelera el domingo

El partido de los Dodgers de Los Ángeles en casa de los Yankees de Nueva York fue pospuesto el sábado debido a la lluvia.

Fue reprogramado como parte de una doble cartelera diurna-nocturna el domingo. Está previsto que el primer juego comience a las 12:35 de la tarde y el cierre de la serie, programado originalmente, a las 7:20 de la tarde

Los Ángeles ganó el viernes el primer juego de la serie por 2-1 gracias a un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja de Max Muncy en la séptima entrada ante Gerrit Cole.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Lionel Messi festeja con sus compañeros de la selección de Argentina tras derrotar a Suiza en los cuartos de final de la Copa del Mundo en Kansas City, Missouri, el sábado 11 de julio de 2026 (AP Foto/Jeff Roberson)

Argentina-Inglaterra y Francia-España, semifinales de lujo para el Mundial

El delamtero francés Kylian Mbappe celebra tras el primer gol de Francia en la victoria 2-0 ante Marruecos en los los cuartos de final del Mundial, el jueves 9 de julio de 2026, en Foxborough Massachusetts. (AP Foto/Steven Senne)

Mbappé anota su 8vo gol del Mundial e iguala a Lionel Messi por la Bota de Oro

Lionel Messi celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 3-2 ante Egipto en los octavos de final del Mundial, el martes 7 de julio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Colin Hubbard)

Messi, Marruecos y 6 equipos de Europa en los cuartos de final del Mundial. Lo habitual

Destacados del día

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: Ahora sí está libre

Luis Manuel Otero Alcántara vuela a Miami tras cinco años de prisión: "Ahora sí está libre"

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

ALEJANDRO CUERVO ROMPE EL SILENCIO: pide perdón tras escándalo por sus comentarios sobre relaciones con animales

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

EEUU cumplió la advertencia de Trump y bombardeó cinco puentes clave en Irán durante la sexta noche de ataques

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados
TRAGEDIA

Fallece hijo mayor de Aylín Mujica y Osamu Menéndez, a los 30 años durante un viaje a Barbados

Miembros del Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística de Venezuela recuperan el cuerpo de una de las dos hijas de Yolimar Torres, a quien la familia encontró entre los escombros de un edificio derrumbado por los dos terremotos, en La Guaira, Venezuela, el miércoles 15 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Cifra de fallecidos por sismos en Venezuela se eleva a más de 5.000

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter