La lluvia frena Dodgers-Yankees y obliga a una doble cartelera el domingo

Fue reprogramado como parte de una doble cartelera diurna-nocturna el domingo. Está previsto que el primer juego comience a las 12:35 de la tarde y el cierre de la serie, programado originalmente, a las 7:20 de la tarde
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El partido de los Dodgers de Los Ángeles en casa de los Yankees de Nueva York fue pospuesto el sábado debido a la lluvia.
Fue reprogramado como parte de una doble cartelera diurna-nocturna el domingo. Está previsto que el primer juego comience a las 12:35 de la tarde y el cierre de la serie, programado originalmente, a las 7:20 de la tarde
Los Ángeles ganó el viernes el primer juego de la serie por 2-1 gracias a un jonrón de dos carreras para tomar la ventaja de Max Muncy en la séptima entrada ante Gerrit Cole.
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FUENTE: AP
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