ARCHIVO - El español Lamine Yamal (izquierda) y el francés Kylian Mbappé disputan el balón en la semifinal de la Copa Mundial, el 14 de julio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Julio Cortez) AP

España quedó emparejada con Francia en una eliminatoria a doble partido, en el cruce más destacado del sorteo de los cuartos de final de la Liga de Naciones realizado el viernes. Habrá otra revancha del Mundial: Inglaterra se las verá contra Noruega.

España superó con facilidad 2-0 a Francia tras neutralizar a Mbappé en julio, camino al título mundial. España también es campeona de Europa y un título de la Liga de Naciones el próximo junio completaría el triplete.

Inglaterra venció 2-1 a Noruega en los cuartos de final del Mundial, un duelo que se decidió en la prórroga con el segundo gol de Jude Bellingham. Su primer tanto tuvo un matiz de controversia, ya que algunos jugadores noruegos creían que el balón había golpeado antes un cable de una cámara aérea y que el gol debía haberse anulado.

Los otros emparejamientos de cuartos de final de la Liga de Naciones fueron Países Bajos contra la vigente campeona Portugal y Bélgica contra Alemania.

Los cuartos de final se jugarán del 25 al 30 de marzo. Los ganadores avanzarán al minitorneo Final Four del 9 al 13 de junio, que será organizado por uno de los equipos.

La sede debería decidirse el 7 de diciembre en la reunión del comité ejecutivo de la UEFA en Belfast, Irlanda del Norte.

También se realizó el sorteo de semifinales, que fijó el camino hacia la final.

España e Inglaterra no podrán enfrentarse hasta la final, al quedar ubicadas en lados separados de los posibles cruces de semifinales. Se midieron en la final de la Eurocopa 2024 y estuvieron a minutos de una revancha en la final del Mundial hasta que Inglaterra encajó dos goles en los instantes finales en la derrota 2-1 ante Argentina en las semifinales.

Las semifinales de la Liga de Naciones emparejarán al ganador entre España y Francia contra Países Bajos o Portugal, e Inglaterra o Noruega avanzarán para enfrentar a Bélgica o Alemania.

España e Inglaterra no podían cruzarse en cuartos de final porque acababan de enfrentarse dos veces en la fase de grupos, intercambiando victorias 3-2 como visitantes. Eso dejó a Inglaterra en lo más alto de la clasificación del grupo y a España como el equipo no cabeza de serie más peligroso en el sorteo del viernes.

De hecho, el nombre de Inglaterra salió el viernes para enfrentar a España, pero fue desplazado hacia abajo para emparejarse con Noruega, el siguiente equipo no cabeza de serie. Luego salió la bola de Francia para medirse con España.

Noruega entró en el sorteo de cuartos de final gracias a que Erling Haaland convirtió un penal en lo profundo del tiempo añadido el martes en la victoria 3-2 como visitante ante Dinamarca, que ganaba 2-0 tras apenas 14 minutos.

Los dos goles de Haaland en Dinamarca elevaron su cuenta en la Liga de Naciones a 25, la mayor en la competición desde que comenzó en 2018, informó la UEFA. El registro del delantero de 26 años con su selección es de 68 goles en 61 partidos.

Los cuartos de final de la Liga de Naciones fueron emocionantes en 2025

Estos cuartos de final han quedado marcados por el listón alto que dejó la edición anterior en marzo de 2025.

Entonces, tres de los cuatro cuartos de final se fueron a la prórroga en el partido de vuelta —dos a tandas de penales— e incluyeron empates 3-3 entre España y Países Bajos y entre Alemania e Italia, cuando los italianos perdían 3-0 al descanso.

Portugal avanzó a Final Four al vencer 5-2 a Dinamarca tras la prórroga en el partido de vuelta.

Bielorrusia enfrentará a Israel en países neutrales

Bielorrusia enfrentará a Israel en los playoffs de ascenso-descenso por un lugar en la segunda categoría, la Liga B. Ninguno de los dos equipos ha disputado partidos en su propio territorio al menos durante los últimos tres años por razones de seguridad y políticas.

Las normas actuales de la UEFA implican que cada uno debe elegir una sede neutral para su partido “como local”, lo que abre la posibilidad de jugar ambos encuentros en el mismo estadio de forma consecutiva, posiblemente en Hungría, donde Bielorrusia e Israel eligieron jugar este mes.

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FUENTE: AP