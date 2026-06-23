La Lazio nombra a Gattuso como entrenador tras su desastroso paso por la selección italiana

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ARCHIVO - Foto del 14 de octubre del 2025, el entrenador de la selección italiana Gennaro Gattuso saluda a los aficionados en el encuentro de la eliminatoria a la Copa Mundial ante Israel. (AP Foto/Luca Bruno, Archiv) AP

El club de la Serie A anunció la noticia en un breve comunicado y no dio detalles de su contrato. Medios italianos informaron que Gattuso firmó un acuerdo por dos años.

“Lazio anuncia que ha nombrado al señor Gennaro Gattuso como entrenador del primer equipo”, señaló el club.

“El club confía en que su experiencia, profesionalismo y determinación contribuirán a alcanzar los objetivos deportivos de la entidad”.

Gattuso dejó el cargo con Italia en abril, días después de que la Azzurri no lograra clasificarse a la Copa del Mundo por tercera edición consecutiva.

Gattuso entrenó anteriormente a AC Milan y Napoli en la Serie A. Ganó la Copa Italia con Napoli en 2020.

El exjugador de 48 años reemplaza a Maurizio Sarri, quien fue nombrado entrenador de Atalanta el mes pasado.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP