La larga espera de Alexander Zverev por el número 1 llega en una temporada dominante

Alexander Zverev saluda tras vencer a Alex De Miñaur en los cuartos de final del Masters de Shangái, el jueves 15 de octubre de 2026. (AP Foto/Andy Wong) AP

Zverev conquistó Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, dejando atrás la etiqueta de ser el mejor jugador que aún no había ganado un Grand Slam. También tiene asegurado el número 1 al cierre del año.

“Es un día muy especial, sin duda”, manifestó Zverev en París, donde tiene previsto competir esta semana en el Masters de París.

“París ha sido bastante especial para mí este año, en general. Es un lugar donde tuve muchos altibajos, tuve muchos desengaños, pero este año, ganar aquí mi primer Grand Slam y convertirme en el número 1 del mundo, es una sensación muy especial”, agregó el alemán de 29 años.

Se convirtió en el 30mo hombre en alcanzar al número 1, y, en el de mayor edad en más de 50 años en encabezar el ranking por primera vez. John Newcombe tenía 30 años cuando alcanzó la cima en 1974.

Zverev llegó a la cumbre del ranking más de cuatro años después de convertirse en número 2.

“Tuve que esperar”, comentó. “Pero a veces hay que esperar por las mejores cosas de la vida. Estoy súper feliz, súper emocionado”.

Pese a consagrarse dos veces en las Finales de la ATP y colgarse el oro olímpico en los Juegos de Tokio realizados en 2021, Zverev perdió sus primeras tres finales de Grand Slam, y ninguna fue más desalentadora que la primera, en el US Open de 2020, después de ir ganándole a Dominic Thiem por dos sets a cero.

Pero este año dio el salto, y además alcanzó su primera final de Wimbledon, en la que perdió ante Jannik Sinner.

Tiene un registro de 65-17 en victorias y derrotas este año.

Zverev, a quien le diagnosticaron diabetes tipo 1 a los 4 años, es apenas el segundo alemán en convertirse en número 1 después de Boris Becker.

Sinner, que estaba en la cima desde el 13 de abril, cayó al segundo puesto, seguido por Carlos Alcaraz. Sinner anunció el final de su temporada hace tres semanas debido a una inflamación en la rodilla derecha. Alcaraz estuvo limitado por lesiones y fatiga esta temporada, pero ha recuperado plenamente su forma física y obtuvo el título de Viena el domingo.

“Estoy deseando que los dos mejores vuelvan a estar sanos, jueguen al cien por cien y competir con ellos”, señaló Zverev. Añadió que se siente más seguro en césped después de haber tenido dificultades en esa superficie rápida.

“Definitivamente siento que puedo competir por los cuatro Grand Slams”, afirmó. “Ojalá conseguir algunos más sería genial para mí”.

Entre otros movimientos destacados en el ranking, el español Rafael Jódar, de 20 años, escaló al número 10 menos de un año después de debutar en el circuito en el Abierto de Australia. Jódar estableció un récord por el ascenso más rápido desde su debut al Top 10. Lo hizo en 287 días, díassuperando la marca del brasileño Gustavo Kuerten de 490 días.

Acusaciones de abuso

El ascenso de Zverev al primer puesto del ranking llega después de que dos de sus exparejas lo acusaran de abuso físico.

Una acusación de 2020 se resolvió tras un acuerdo entre fiscales alemanes, abogados de Zverev y su expareja. La ATP investigó otro caso y en enero de 2023 concluyó que no había pruebas suficientes.

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FUENTE: AP