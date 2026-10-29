La inusual tregua Rusia-Ucrania en Oleshky aguanta un 3er día y allana el camino a ayuda humanitaria

Un hombre monta en bicicleta bajo redes antidrones en una calle durante un cese el fuego asociado a una misión de paz en Oleshky, en Jersón, Ucrania, el miércoles 28 de octubre de 2026. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

Moscú y Kiev han respetado la tregua en y alrededor de la devastada ciudad del sur de Ucrania desde el martes, pese a que siguen enfrascados en guerra desde la invasión total de su vecino por parte de Rusia hace más de 4 años y medio. Los intentos anteriores de asegurar altos el fuego o bien nunca prosperaron o las treguas se desmoronaron rápidamente.

El alto el fuego previsto de seis días en torno a Oleshky, ocupada por Rusia, también ha traído una quietud rara y bienvenida para los civiles en la cercana ciudad de Jersón, controlada por Ucrania y también golpeada por la guerra.

En otros frentes, el Ministerio ruso de Defensa afirmó que las defensas antiaéreas derribaron 1.214 drones ucranianos durante la noche en uno de los mayores ataques con drones lanzados por Kiev. Cerca de la mitad de los drones se dirigían a la capital rusa, indicó el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin.

Ucrania dijo que Rusia disparó 112 drones contra siete ubicaciones en todo el país.

Ambas partes agradecieron a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, por lo que la Casa Blanca dijo que fue su papel para ayudar a negociar el alto el fuego temporal, de modo que alimentos y suministros médicos puedan llegar a unos desesperados 2.000 habitantes atrapados en Oleshky. El papa León XIV también presionó para lograr una tregua.

“El alto el fuego ya lleva 54 horas en vigor”, declaró el jueves el defensor del pueblo ucraniano, Dmytro Lubinets, y añadió que las entregas de ayuda debían comenzar al día siguiente. “Las partes están cumpliendo plenamente los acuerdos y no se han reportado violaciones del alto el fuego”.

Su homóloga rusa, Yana Lantratova, confirmó que la tregua se mantiene y que ingenieros rusos están trabajando en el desminado de las carreteras de Oleshky.

“Ambas partes están cumpliendo plenamente sus compromisos y no se han registrado violaciones”, señaló. “Esto permite que el personal militar continúe despejando las carreteras de minas y prepare un paso seguro para el convoy humanitario”.

Los habitantes locales también podrán evacuar, ya sea hacia Rusia o hacia Ucrania, según funcionarios. No estaba claro cómo funcionaría el mecanismo para hacerlo.

Putin dice que Elon Musk es “un genio”

Moscú y Kiev están interesados en congraciarse con Washington de cara a posibles conversaciones tripartitas el próximo mes entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

El apoyo militar estadounidense es vital para Ucrania, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado recientemente que se está desvinculando de Kiev, al levantar sanciones a Rusia y reprender públicamente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy.

Buques cisterna que transportan diésel ruso navegan actualmente hacia Estados Unidos, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, viajará a Estados Unidos para una reunión ministerial del G20 en Atlanta, Georgia, que comienza el viernes, según la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova.

Los líderes europeos, por su parte, han intentado aislar diplomáticamente al presidente ruso, Vladímir Putin, por la invasión de Moscú y lo que califican como una campaña de sabotaje en todo el continente.

Ucrania informó a principios de este mes de límites repentinos e inesperados en Starshield, la versión de grado militar del servicio de internet satelital Starlink, propiedad de SpaceX de Elon Musk, que es la columna vertebral de las operaciones con drones y las comunicaciones de Ucrania.

Putin dijo que Rusia ha estado en contacto con el magnate tecnológico estadounidense para coordinar sus actividades en órbita porque está construyendo su propio equivalente de Starlink.

“Elon Musk es un genio. De verdad, un genio de verdad”, dijo Putin a última hora del miércoles.

“Nosotros y nuestros socios estadounidenses valoramos esta relación y, pese a todos los problemas políticos, seguimos trabajando estrechamente juntos”, agregó.

___

Los periodistas de AP Vasilisa Stepanenko y Volodymyr Yurchuk en Jersón, Ucrania, y Susie Blann y Derek Gatopoulos en Kiev, Ucrania, contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP