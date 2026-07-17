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La incertidumbre nubla el pronóstico sobre si el humo afectará la final del Mundial

NUEVA YORK (AP) — Mikel Merino puede oler y ver el humo de los incendios forestales en Canadá, que están provocando condiciones brumosas en grandes partes de Estados Unidos, incluido el norte de Nueva Jersey, donde él y España tienen previsto enfrentar a Argentina en la final del Mundial el domingo.

La Estatua de la Libertad cubierta de humo causado por incendios forestales procedentes de Canadá, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura)
La Estatua de la Libertad cubierta de humo causado por incendios forestales procedentes de Canadá, el jueves 16 de julio de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura) AP

Merino intenta no concentrarse en ello.

Sigue sin estar claro cuánto, si es que algo, afectará el humo a la final. El pronóstico de la Organización Mundial de la Salud prevé una mejora a una calidad del aire “moderada” en East Rutherford.

“En el ambiente se puede oler la sensación y ver que hay humo", dijo Merino. Pero para un partido tan importante como es la final de un Mundial tienes que tratar de abstraerte de factores externos, convencido de que tanto la federación (española) como la organización cuidarán de cada detalle".

España se entrenó el jueves al aire libre en condiciones peligrosas en East Hanover, Nueva Jersey, lo que alarmó a expertos que consideraron que el equipo debería haber realizado la sesión bajo techo. No hubo respuesta a los mensajes enviados a la FIFA y a la Real Federación Española de Fútbol en los que se preguntaba si eso se contempló o si era posible.

La calidad del aire mejoró el viernes, pero la incertidumbre está en lo que ocurrirá después de lo que podrían ser hasta 1,25 pulgadas (3,17 centímetros) de lluvia que se espera caiga el sábado.

“Después de eso, parece que hay otra masa de aire con humo que viene detrás de ese sistema, pero ahora mismo no está claro cuánto o cómo podría llegar a Nueva York o Nueva Jersey, cuando se trata específicamente del domingo", explicó Mark Parrington, científico principal del Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus. "Si la intensidad del fuego realmente vuelve a aumentar durante (el sábado), es posible que libere más humo a la atmósfera y que luego siga rápidamente a ese episodio de lluvia”.

El humo de los incendios forestales —que están quemando más zonas de Norteamérica a medida que la Tierra se calienta— ataca casi todos los sistemas del cuerpo y mata a decenas de miles de personas al año, según muestran numerosos estudios médicos.

Ataca al cuerpo de inmediato, disparando los casos de asma y aumentando las salidas de ambulancias en cuestión de horas. El humo puede desencadenar inflamación en distintas partes del cuerpo, a menudo atacando los puntos más débiles de una persona, lo que luego puede derivar en distintos efectos de un sistema inmunitario que intenta combatir un irritante dañino, señalan médicos y científicos.

Parrington indicó que, como regla general, el consejo es intentar minimizar la actividad al aire libre y el ejercicio cuando el aire está lleno de contaminantes.

“Está lo evidente, como las enfermedades respiratorias, los problemas cardiovasculares, las personas vulnerables con asma y cosas así. Entonces, sin duda van a sentir los efectos”, dijo Parrington.

El presidente Donald Trump tiene previsto reunirse con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, más tarde el viernes. Miembros de la administración, incluido Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la FIFA, han estado conversando sobre el asunto con el organismo rector del fútbol y monitoreando la situación de los incendios forestales, según un funcionario de la Casa Blanca. A la persona se le concedió el anonimato para confirmar discusiones internas.

Se espera que aproximadamente 80.000 aficionados acudidarán a la final, que se disputa en el estadio abierto de Meadowlands, sede de los Giants y los Jets de Nueva York de la NFL.

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El camarógrafo de SNTV Davidde Corran en East Hanover, Nueva Jersey; la reportera de la Casa Blanca de AP Seung Min Kim y el redactor de ciencia de AP Seth Borenstein en Washington; y el redactor deportivo de AP Jim Vertuno en Austin, Texas, contribuyeron a este informe.

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Vea más cobertura del Mundial de AP aquí

FUENTE: AP

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