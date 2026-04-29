La guerra en Sudán deja en Jartum minas sin explotar y otras armas

Emadeldein Babiker, de 17 años y que resultó herido por una explosión causada por una munición sin detonar, descansa en una cama en el hospital Al Nao en Omdurman, a las afueras de Jartum, Sudán, el 18 de abril de 2026. (AP Foto/Bernat Armangue) AP

En un hospital, durante una revisión tras el incidente del año pasado, intentó mantener una actitud positiva.

Es uno de los cientos de personas que han resultado heridas o han muerto por municiones sin explotar en los tres años de guerra en Sudán. Eso incluye minas y armas como bombas, proyectiles, granadas o cohetes que no detonaron, decenas de miles de artefactos en total.

El gobierno y las organizaciones humanitarias sostienen que es un problema especialmente en Jartum y sus inmediaciones, a donde los residentes —muchos de ellos poco familiarizados con la amenaza— han empezado a regresar después de que el ejército sudanés recuperó el control de la capital el año pasado.

Cerca de 60 personas resultaron heridas o fallecieron en el estado de Jartum el año pasado, más de la mitad de ellas menores, y otras 23 sufrieron lesiones o perdieron la vida en los primeros tres meses de este año, 21 de ellas niños, de acuerdo con Naciones Unidas.

Décadas de conflicto en Sudán han dejado municiones sin explotar dispersas por todo el país, con una superficie total contaminada equivalente a unos 7.700 campos de fútbol.

Más de la mitad de eso es consecuencia de la guerra que estalló en 2023 entre el ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, con nuevas zonas afectadas como el estado de Jartum.

Tanto el ejército como las FAR han sido acusados de colocar minas durante la guerra mientras luchaban por el control de la capital, según grupos humanitarios.

“La presencia de minas terrestres y otras municiones explosivas es motivo de gran preocupación para todo el mundo”, manifestó Juma Abuanja, jefe de equipo de Jasmar, un grupo sudanés de desminado.

Harán falta años para despejar la zona, agregó. El desminado es un proceso lento y cuidadoso en el que el personal cubre de 10 a 15 metros cuadrados al día.

La capital, plagada de restos de armas

Jartum sigue siendo una ciudad fantasma, sembrada de restos de los combates. Edificios calcinados y abandonados tienen marcas de agujeros de bala.

Caminando por sus calles, reporteros de The Associated Press vieron a un soldado salir de una casa con un pequeño objeto metálico que parecía ser la cola de una granada propulsada por cohete, después de que un residente lo llamara para evaluar la amenaza.

Un responsable de prensa del ejército acompañó a la AP en la visita, incluso durante las entrevistas. La AP mantiene el control editorial total de su contenido.

Decenas de miles de personas han regresado a la capital y 1,7 millones han vuelto al estado de Jartum, según la ONU.

Durante casi el último año, los equipos de desminado han despejado unos 7,8 millones de metros cuadrados de terreno en el estado de Jartum, indicó la ONU. Encontraron más de 36.000 artefactos, incluidas cientos de minas antitanque y antipersona.

Los que se pueden trasladar de forma segura se destruyen lejos de zonas pobladas. Los que no se pueden mover, se destruyen en el lugar.

Todavía queda mucho por despejar mientras la población intenta reconstruir sus vidas.

En Jartum, el equipo de desminado de Jasmar ha pasado ocho meses limpiando de minas terrestres un popular parque, uno de al menos siete campos minados identificados en la región. Algunos están en las afueras. Otros en el centro. Y algunos se ubican cerca de puentes importantes.

Tras quitarse los pesados chalecos y las protecciones faciales, los miembros del equipo descansaron entre turnos la semana pasada bajo los árboles, protegidos del sol abrasador.

La limpieza de unos 123.000 metros cuadrados en el parque comenzó en agosto y se espera que se complete en mayo. Hasta ahora, el grupo ha encontrado más de 160 artefactos, incluidas minas antipersona y antitanque.

Abuanja indicó que al menos una persona murió en el recinto antes de que comenzaran su labor. Ahora, la zona está acordonada, rodeada de señales de peligro.

Algunos dudan en avisar a las autoridades

El gobierno de Sudán dice que está haciendo todo lo posible para reducir la amenaza, pero sostiene que carece de fondos y personal.

Un funcionario del gobierno dijo a la AP que están tratando de crear conciencia hablando en las mezquitas y en los mercados, por la radio y en podcasts, y que están elaborando materiales educativos con las escuelas. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con la prensa.

Sin embargo, varios heridos contaron a la AP que no habían visto ni escuchado las advertencias, que comenzaron a finales de 2024.

Algunas personas indicaron que podría haber miedo a reportar la presencia de municiones sin explotar a las autoridades porque podrían ser interrogadas sobre por qué tienen armas. Un informe de Human Rights Watch de principios de año apuntó que las fuerzas de seguridad han detenido a civiles por presunta colaboración con las FAR, especialmente en zonas donde el ejército ha recuperado el control.

Otros no reconocen la amenaza hasta que es demasiado tarde.

Mogadem Ibrahim recogió un día un trozo de metal pensando que era parte de un automóvil. Pero cuando se le pegó a la mano e intentó apartarlo de un golpe, explotó.

El joven de 18 años mantiene ahora su brazo izquierdo vendado oculto bajo la ropa. La explosión en el exterior de su casa en Omdurman en agosto le arrancó los dedos, y ya no puede trabajar como jornalero.

“Me siento deprimido e inútil. Yo mantenía a mi familia y ahora estoy sentado aquí sin hacer nada”, dijo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP