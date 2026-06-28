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La gráfica del Mundial no miente: Algunos equipos tienen un camino más fácil

MIAMI GARDENS, Florida, EE.UU. (AP) — Después de ver como quedó definida la ronda de eliminación directa del Mundial, es entendible que equipos como Marruecos y Holanda estén frustrados con su posición. Es probable que Inglaterra, México, Portugal y España tampoco estén muy contentos.

Aficionados toman fotos y videos con sus teléfonos durante el partido por el Grupo J del Mundial entre Argelia y Austria, el sábado 27 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel)
Aficionados toman fotos y videos con sus teléfonos durante el partido por el Grupo J del Mundial entre Argelia y Austria, el sábado 27 de junio de 2026, en Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

Lionel Messi y Argentina, por otro lado, probablemente no tendrán ninguna queja sobre su posible camino a seguir durante la Copa del Mundo.

El cuadro está definido para la fase de eliminación directa del Mundial. No hubo un comité de selección; los cupos estaban predeterminados —el ganador del Grupo A en esta llave, el segundo lugar del Grupo D en esta llave y así. La FIFA no reordena las cabezas de serie como ocurre en otros deportes, por lo que un par de equipos que no están clasificados tan alto tienen una vía accesible hacia los octavos de final.

A continuación, un desglose del cuadro de eliminación directa del Mundial, dividido en cuatro regiones:

Región de Foxboro — Cuartos de final: 9 de julio en Foxboro, Massachusetts.

— Enfrentamientos de dieciseisavos de final: Alemania (12) vs.Paraguay (27), Francia (2) vs. Suecia (26), Sudáfrica (29) vs. Canadá (25), Holanda (7) vs. Marruecos (6).

— Panorama: El duelo entre Holanda y Marruecos en dieciseisavos de final significa que al menos uno de los siete mejores equipos de acuerdo al ranking de la FIFA no llegará siquiera a octavos de final. Francia y Alemania, eternas potencias europeas, podrían encontrarse en octavos. Y el ganador de Sudáfrica-Canadá quizá tenga que cambiar de huso horario dos veces si pretende llegar a los cuartos de final. Alemania, Paraguay, Francia y Suecia estarán en Massachusetts, Nueva Jersey o Pensilvania en dieciseisavos y octavos.

— Si se impone la lógica: Francia se enfrentaría a Marruecos en cuartos.

Región de Inglewood — Cuartos de final: 10 de julio en Inglewood, California.

— Enfrentamientos de dieciseisavos de final: Portugal (8) vs. Croacia (13), España (3) vs. Austria (18), Estados Unidos (14) vs. Bosnia y Herzegovina (30), y Bélgica (10) vs. Senegal (17).

— Panorama: Estados Unidos se mide a uno de los equipos peor clasificados en los dieciseisavos de final y se mantendría en la hora del Pacífico hasta las semifinales. Como segundo lugar de grupo, Cristiano Ronaldo y Portugal no tienen un panorama nada sencillo: Primero Croacia y luego un posible cruce con España en octavos. (Tampoco es fácil imaginar que España esté muy contenta con esto.) Bélgica vs. Senegal es en Seattle, y el ganador se quedará en la ciudad para medirse al ganador del duelo entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina.

— Si se impone la lógica: España se encontraría con contra Bélgica en cuartos de final.

Región de Miami Gardens — Cuartos de final: 11 de julio en Miami Gardens, Florida.

— Enfrentamientos de dieciseisavos de final: Brasil (5) vs. Japón (16), Costa de Marfil (24) vs. Noruega (19), México (9) vs. Ecuador (20), Inglaterra (4) vs. Congo (28).

— Panorama: México e Inglaterra lucen como favoritos en sus partidos de dieciseisavos y luego se verían las caras en la siguiente ronda, en lo que sería un partido de visita para los Tres Leones en Ciudad de México. Además, México es uno de sólo dos equipos que no recibió goles en la fase de grupos; el otro fue España. Brasil tiene un camino algo más accesible hacia cuartos de final: abre con Japón y, de ganar, se toparía con el vencedor de Costa de Marfil-Noruega.

— Si se impone la lógica: Brasil se enfrentaría a Inglaterra en cuartos.

Región de Kansas City — Cuartos de final: 11 de julio en Kansas City.

— Enfrentamientos de dieciseisavos de final: Argentina (1) vs. Cabo Verde (31), Australia (22) vs. Egipto (21), Suiza (15) vs. Argelia (23), Colombia (11) vs. Ghana (32).

— Panorama: El mejor goleador, el argentino Lionel Messi, contra la mejor historia del torneo, Cabo Verde, en dieciseisavos de final. Y Messi podrá estar como en casa en Miami Gardens, a pocos kilómetros del estadio del Inter Miami para ese duelo. Australia o Egipto esperan al ganador de ese partido; Suiza-Argelia podría ofrecer muchos goles, y Colombia se enfrenta a un Ghana sin nada que perder.

— Si se impone la lógica : Argentina jugaría contra Colombia en cuartos.

Dentro del cuadro Noticias y apuntes sobre los enfrentamientos de dieciseisavos de final:

— Francia, México y Argentina fueron los únicos equipos que salieron de la fase de grupos con tres victorias en tres partidos.

— Hay cuatro cruces de dieciseisavos de final entre equipos invictos: Holanda (2-0-1) vs. Marruecos (2-0-1), Bélgica (1-0-2) vs. Senegal (1-0-2), Brasil (2-0-1) vs. Japón (1-0-2) y Argentina (3-0-0) vs. Cabo Verde (0-0-3).

— Se esperan goles en los duelos Francia vs. Suecia (17 goles combinados en la fase de grupos), Países Bajos-Marruecos (16), Bélgica-Senegal (14), Brasil-Japón (14) y Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina (13).

— En el otro extremo, el primer gol de México-Ecuador podría ser definitivo. México no permitió anotación en toda la fase de grupos y Ecuador recibió apenas dos goles en tres encuentros.

La final es el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey.

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Vea más cobertura de la Copa del Mundo de AP aquí.

FUENTE: AP

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