La gira europea dice que quien firme con LIV Golf no jugará en ambos circuitos

“Los jugadores tienen que tomar una decisión”, dijo Guy Kinnings, director ejecutivo del circuito europeo, en un comunicado el lunes, del que informó primero la BBC.

El DP World Tour, como se le conoce comercialmente, anteriormente permitió a los jugadores de LIV conservar su membresía europea siempre que pagaran multas por disputar torneos de LIV que entraran en conflicto con el circuito.

A principios de este año extendió una rama de olivo a nueve jugadores, permitiéndoles disputar torneos de LIV sin sanciones, siempre que saldaran todas las multas anteriores y aceptaran añadir torneos del circuito europeo a sus calendarios de 2026.

Kinnings transmitió un mensaje mucho más contundente —o nosotros o ellos— mientras LIV intenta salir de la bancarrota derivada de que el fondo soberano de Arabia Saudí cortara el apoyo financiero. LIV ha gastado más de 5.000 millones de dólares desde su lanzamiento en 2022.

LIV cuenta con el respaldo de hasta 300 millones de dólares de BC Partners mientras se inclina por una temporada de 10 torneos con énfasis en la competencia por equipos y en que los jugadores posean participación accionaria en LIV 2.0. Los jugadores tienen hasta el 25 de octubre para decidir si se mantienen con LIV, lo que podría determinar si el atribulado circuito pueda seguir y salir de la bancarrota.

El circuito europeo, sin embargo, exige que cualquiera que busque unirse revele dónde pretende jugar en 2027. El circuito indicó que cancelaría la membresía si las declaraciones resultan falsas.

“Como hemos dicho durante muchos años, tenemos reglas y reglamentos que están ahí para proteger nuestro circuito y que todos nuestros miembros deben cumplir”, señaló Kinnings. “Los jugadores que no estén dispuestos a cumplir nuestras reglas y reglamentos no deberían estar buscando unirse a nuestro circuito”.

Los jugadores deben ser miembros del circuito europeo para competir en la Copa Ryder el próximo septiembre, lo que mete presión a figuras como el inglés Tyrrell Hatton, el norirlandés Tom McKibbin, el polaco Adrian Meronk y el belga Thomas Detry.

Un abogado del español Jon Rahm dijo la semana pasada, en una audiencia de bancarrota de LIV, que el exnúmero 1 quería rescindir su contrato con LIV. La cuestión para Rahm, campeón de dos majors, es cómo logra abrirse camino de regreso al PGA Tour.

El español Sergio García también pidió poner fin a su contrato con LIV, y David Puig, otro español, ha indicado que está listo para asumir un calendario del circuito europeo.

El circuito europeo está negociando una alianza renovada con la Gira de la PGA, que incluye oportunidades comerciales y una vía para que los 10 mejores jugadores del “Race to Dubai” obtengan tarjetas de la Gira de la PGA.

Patrick Reed y el español Eugenio Chacarra, quienes anteriormente jugaron para LIV Golf, tienen prácticamente asegurado obtener tarjetas de la Gira de la PGA este año a partir de la lista de puntos del circuito europeo.

El plan de LIV 2.0 es contar con un calendario tan depurado que permita a los jugadores competir en otros lugares. Pero la PGA prohíbe a los jugadores de LIV durante al menos un año a partir de su última aparición en LIV, y ahora el circuito europeo les está exigiendo que elijan un circuito.

Scott O'Neil, quien asumió como director ejecutivo de LIV cuando Greg Norman se fue, ha estado promoviendo la frase “Completar, no competir”, al considerar que la nueva versión de su liga —sin financiación saudí para ofrecer bonos de firma de hasta nueve cifras— debe ser complementaria a otros circuitos de golf.

“No deberíamos vivir en un mundo en el que un grupo de golfistas esté restringido de manera única para jugar en otros lugares”, dijo O'Neil en agosto, al sentar las bases para LIV Golf 2.0. “Nuestro objetivo no es reemplazar ni restringir a ningún circuito. Nuestra misión es aportar algo distintivo al ecosistema que lo eleve y haga que todo el juego sea mejor”.

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FUENTE: AP