La gestión forestal de Francia debería cambiar para evitar más incendios en Les Landes

Un bombero crea un área de incendio controlado para contener un fuego cerca de Lege-Cap-Ferret, durante los incendios forestales ocurridos en el suroeste de Francia, el jueves 30 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva) AP

Devastado por incendios anteriores en 2022 y 1949, cuando murieron 82 personas, el mayor bosque creado por el ser humano en Europa occidental ha vuelto a ser arrasado por incendios forestales que quemaron una superficie cuatro veces mayor que la de París.

Los bosques de Les Landes, que abarcan 10.000 kilómetros cuadrados (3.860 millas cuadradas), fueron creados en el siglo XIX para la producción de madera y resina. Están formados por interminables hileras de pinos en líneas ordenadas y muy compactas, lo que juega en su contra durante un incendio forestal, ya que las llamas saltan con facilidad de un árbol a otro.

Los incendios se perfilan como un peligro creciente para esta zona maderera porque Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo. Pero el cambio climático no es su única vulnerabilidad, según expertos. También señalan la propia naturaleza de este tipo de plantación industrial, cuyos orígenes se remontan al Segundo Imperio francés.

El desastre más reciente obliga a Francia a replantearse cómo prepararse mejor y gestionar grandes extensiones forestales para hacer frente a condiciones más calurosas, más secas y más propensas al fuego, agravadas por el cambio climático causado por el ser humano, derivado de la quema de carbón, petróleo y gas.

“Las condiciones estructurales creadas por el cambio climático, con las que tendremos que vivir, han cambiado”, afirmó. “También ha cambiado la presión de la vivienda y el turismo”.

Plantaciones altamente inflamables

El pino marítimo o resinero se considera relativamente resistente al fuego debido a su corteza gruesa y su capacidad de regenerarse de forma natural. Pero los expertos creen que su monocultivo aumenta el riesgo. Los bosques de coníferas de una sola especie son más secos que los bosques mixtos de frondosas y coníferas, lo que favorece las llamas.

“En un bosque sano y diverso hay múltiples especies de árboles, distintas clases de edad y varias capas de vegetación, desde plantas del suelo y arbustos hasta árboles maduros como robles y hayas”, explica Nathalie Naulet, experta en silvicultura y agricultura. “En estos ecosistemas, menos del 3% de la radiación solar llega al suelo del bosque”.

En Les Landes, esa estructura por capas no existe.

“Sin una cubierta protectora, el suelo se calienta y se seca”, señaló Naulet. “Los primeros centímetros del suelo, que normalmente deberían estar formados por humus rico en agua, se vuelven secos y empobrecidos. En muchos lugares, el humus prácticamente ha desaparecido”.

Los árboles de hoja ancha retienen más humedad, lo que ayuda a resistir el fuego. Los pinos cubren el suelo del bosque con montículos de hojas muertas inflamables que crujen bajo los pies, pero que pueden seguir ardiendo mucho después de un incendio.

Los bomberos y los ciudadanos ahora empapan brasas humeantes, una tarea que podría llevar semanas.

“Por más que intentemos apagarlo, volver a apagarlo, volver a apagarlo, se reinicia todo el tiempo”, afirmó Jean-Francois Pauner, de 64 años, un residente que ayuda en las labores.

Las piñas resinosas también pueden encenderse y ser lanzadas cientos de metros por el viento, lo que ayuda a que el fuego se propague.

“Terminas con incendios que estallan en todas direcciones”, indicó Naulet. “Súmale el calor y la sequía, y sabrás de lo que hablo”.

El bosque se creó desde cero

Los bosques de Les Landes se desarrollaron tras una ley de 1857 sobre el drenaje y el cultivo de las Landes de Gascogne. El gobernante Napoleón III ordenó a los municipios que sembraran pinos marítimos y vendieran los brezales, considerados improductivos.

Los pantanos se transformaron en un bosque productivo. Los últimos pastores que cuidaban sus rebaños caminando sobre zancos desaparecieron. El bosque desplazó a los campesinos. Estos encontraron trabajo en la industria maderera y en la recolección de resina de pino. El propósito principal del bosque ahora es la producción de madera.

Un gran peso económico

Más del 90% de la superficie forestal en Les Landes es de propiedad privada, y el 75% está en manos de apenas el 20% de terratenientes. La Oficina Nacional de Bosques y los municipios locales gestionan el resto.

Según la Asociación de Silvicultores del Suroeste, que representa más del 65% del bosque de propiedad privada de la región, el sector sostiene unos 60.000 empleos y genera más de 10.000 millones de euros (11.500 millones de dólares) en ingresos anuales.

Cambiar la forma en que se gestionan los bosques de Les Landes requerirá negociaciones entre la industria maderera, los propietarios y las autoridades públicas. Si el monocultivo se abandona parcialmente en ciertas zonas, será necesaria una compensación financiera.

Nicolas Lafon, presidente de la asociación, dijo que la reconstrucción requerirá “recursos financieros acordes con la magnitud del desafío”.

“Los propietarios forestales rechazan cualquier intento de presentarlos como responsables de un desastre del que son las principales víctimas”, sostuvo. “Ahora esperan que el gobierno francés, los funcionarios electos y todos los actores públicos implementen una política forestal nacional verdaderamente ambiciosa, coherente y de largo plazo”.

El replanteamiento nacional sobre los bosques también se extiende a la fauna. Una petición en línea que pide una moratoria de caza en los bosques quemados ha reunido más de 300.000 firmantes.

Reconstruir un nuevo tipo de bosque

El geógrafo Arthur Guérin-Turcq dice que, cuando los incendios comienzan en Les Landes, pueden propagarse sin encontrar interrupciones hasta llegar a los pueblos.

“Por lo tanto, es necesario crear zonas de amortiguamiento alrededor de los asentamientos”, explicó. Otras posibles soluciones podrían incluir la creación de humedales, más tierras agrícolas o más actividades económicas que no sean tan propensas al fuego.

Otra opción es introducir más árboles de hoja ancha. Pero transformar toda la superficie forestal es una tarea enorme en suelos pobres, dijo Guérin-Turcq, quien escribió un informe sobre los incendios forestales de 2022 que desplazaron a 37.000 personas y destruyeron 320 kilómetros cuadrados (124 millas cuadradas) de bosque.

Bruno Lafon, presidente regional de la Asociación de Defensa contra Incendios Forestales, pidió una prevención más sólida de los incendios.

“Necesitamos cortafuegos más grandes y bien mantenidos, aunque eso signifique sacrificar 1.000 o 2.000 hectáreas”, afirmó. “De lo contrario, corremos el riesgo de perder el bosque de Les Landes”.

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Mark Carlson en Lanton, Francia, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP