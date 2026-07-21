La Fundación Gates se reunió unas 30 veces con Epstein pese a inquietudes, según revisión externa

ARCHIVO - Bill Gates, cofundador de Microsoft, sale después de una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en el Capitolio, el 10 de junio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) AP

Las conversaciones parecían centrarse en un fondo de salud pública que nunca se concretó y en una subvención al International Peace Institute, que estaba dirigido por un asociado de Epstein.

Las cerca de 30 reuniones, que se realizaron de 2011 a 2014, incluyeron varias visitas a la casa adosada de Epstein en Manhattan y un encuentro en las instalaciones de la Fundación Gates, de acuerdo con la revisión del bufete WilmerHale. En la revisión no se hallaron pruebas de que la fundación pagara a Epstein o hiciera algo ilegal. La fundación difundió un resumen de tres páginas del informe de WilmerHale el martes y no indicó si publicará la versión completa.

Gates, quien preside la fundación que lleva su nombre, no ha sido acusado en relación con los delitos de Epstein y ha negado reiteradamente tener conocimiento del abuso de menores por parte del magnate. El mes pasado, le dijo a un comité del Congreso que cometió un “grave error de juicio” al reunirse con el desacreditado financista.

El nombre de Gates aparece en el conjunto de documentos difundidos por el Departamento de Justicia como parte de su investigación sobre Epstein. En los archivos de Epstein aparecen los nombres de hombres poderosos de los ámbitos de la tecnología, las finanzas, la política y los negocios, todos los cuales han negado su participación en los delitos del criminal sexual.

Epstein fue acusado a nivel federal en julio de 2019 de cargos de tráfico sexual de menores y conspiración para cometer tráfico sexual de menores. Murió por suicidio mientras esperaba el juicio.

La publicación del resumen de la Fundación Gates se produce después de la revelación de la semana pasada de que Warren Buffett, amigo de larga data de Gates que ha destinado la mayor parte de sus donaciones benéficas a la filantropía del magnate tecnológico, omitió a la Fundación Gates de sus donaciones anuales este año. Buffett explicó que la decisión tuvo más que ver con su convicción de que sus tres hijos están listos para administrar su fortuna que con la “desagradable” asociación de Gates con Epstein.

Esa asociación comenzó cuando un asesor de la fundación y de la oficina personal de Gates presentó a ambos hombres, según la revisión. Tres años antes, Epstein se había declarado culpable de solicitar prostitución a una menor.

Epstein recomendó que Gates estableciera un fondo de inversión benéfica para agrupar las donaciones destinadas a la salud pública mundial realizadas por personas adineradas. A solicitud de Gates, el personal dio seguimiento con Epstein a las consideraciones legales y los beneficios fiscales para los donantes.

Esas conversaciones derivaron en un desayuno en diciembre de 2014 en la residencia de Epstein en Manhattan con Gates, personal de la fundación y posibles donantes. Gates concluyó que Epstein había “tergiversado” la disposición de los donantes a contribuir, según la revisión, y la fundación dejó de trabajar en el concepto.

Epstein también reunió a Gates con el director de una organización sin fines de lucro que eventualmente recibiría dinero de la fundación. En 2012, concluyó la revisión, Epstein presentó a Gates a Terje Rød-Larsen, entonces presidente del International Peace Institute. Al año siguiente, la Fundación Gates alcanzó un acuerdo de subvención con dicha organización, relacionada con la erradicación de la polio. Rød-Larsen renunció en 2020 por sus vínculos con Epstein.

A lo largo de sus interacciones, según la revisión, Gates se enteró del delito sexual de Epstein y escuchó las preocupaciones sobre su asociación por parte del personal que trabajaba con el financista en el fondo de inversión benéfica.

El director ejecutivo de la Fundación Gates, Mark Suzman, dijo que la junta ha aprobado medidas que fortalecerán su proceso de verificación y la gestión de riesgos.

“El trabajo que hacemos depende de la integridad y de ganarnos y mantener la confianza de los socios”, afirmó Suzman en un comunicado de prensa. La fundación no hizo más comentarios.

WilmerHale señaló que su revisión de cinco meses no incluyó acceso a las comunicaciones personales de Gates ni abarcó las interacciones de Epstein con Gates a título personal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP