La Fuerza Aérea de EEUU evacúa aviones cisterna de base en Inglaterra por amenaza de Irán, según WSJ

ARCHIVO - Un avión KC-135 de la Fuerza Aérea, utilizado para repostar aviones en vuelo, despega de la base aérea RAF Mildenhall, durante ejercicios de rutina en Inglaterra, el 20 de septiembre de 2001. (AP Foto/Max Nash, Archivo) AP

Dos aviones cisterna estacionados en la RAF Mildenhall fueron enviados a Alemania el lunes, y otros aviones cisterna fueron reubicados en otras bases de Europa más tarde ese mismo día, informó el periódico, citando a personas familiarizadas con la decisión. Funcionarios de Estados Unidos decidieron cambiar el destino de las aeronaves después de ser alertados sobre la nueva amenaza el lunes, señaló el Journal.

Un funcionario del Comando Europeo dijo que estaban al tanto de lo publicado cuando The Associated Press se puso en contacto, y se limitó a indicar que el servicio rota sus aeronaves entre ubicaciones “por diversos motivos, incluidos el entrenamiento y necesidades del mundo real”.

“Las aeronaves militares de Estados Unidos se alojan de conformidad con acuerdos de acceso, bases y sobrevuelo con nuestros aliados y socios”, afirmó el portavoz, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a pronunciarse sobre asuntos militares sensibles. “Por motivos de seguridad operativa, no proporcionaremos más información sobre el movimiento de activos”.

“Por razones de seguridad operativa, no hablamos de medidas específicas de protección de fuerzas. Nuestras instalaciones se mantienen vigilantes y trabajan estrechamente con sus contrapartes del país anfitrión”, añadió.

La RAF Mildenhall, una base británica operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, alberga el 100º Ala de Reabastecimiento, la única ala de reabastecimiento permanente en la región europea. Opera el KC-135 Stratotanker, una aeronave a reacción de cuatro motores con una envergadura de 131 pies que puede transportar hasta 83.000 libras de carga.

El reporte llega menos de dos meses después de que la Fuerza Aérea retirara sus bombarderos de otra base británica operada por Estados Unidos, la RAF Fairford, mientras la policía investigaba un presunto plan de ataque vinculado a Irán. Los bombarderos que despegaban de la RAF Fairford habían sido utilizados para atacar Irán durante la guerra entre Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

Cinco hombres fueron detenidos el 27 de septiembre después de que se avistaran tres furgonetas sospechosas que viajaban hacia la RAF Fairford. La base, propiedad del Reino Unido, ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Oriente Medio, incluida la actual guerra con Irán.

Se produjeron otras detenciones y dos hombres han sido acusados en virtud de la Ley de Seguridad Nacional.

El Ministerio de Defensa británico dijo que no comenta la actividad de otras naciones.

“Las aeronaves y otros activos se mueven con regularidad de acuerdo con los requisitos operativos”, indicó el ministerio en un comunicado.

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Emma Burrows contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP