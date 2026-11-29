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El piloto monegasco de Ferrari, Charles Leclerc, es seguido por el piloto británico de Ferrari, Lewis Hamilton, durante el Gran Premio de Qatar de F1 en el Circuito Internacional de Lusail, el domingo 29 de noviembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic) AP

En otra carrera poco competitiva para la escudería italiana, Leclerc rodaba séptimo detrás de Hamilton en las últimas vueltas cuando Ferrari les ordenó mantener posiciones, una semana después de que ambos chocaran en Las Vegas.

Leclerc acató la instrucción, pero se pegó a Hamilton y zigzagueó de izquierda a derecha como para demostrar que podría haber adelantado al siete veces campeón de Fórmula 1 si hubiera querido. El sexto puesto de Hamilton siguió siendo el mejor resultado de cualquiera de los Ferrari en las últimas tres carreras.

Los problemas en la parada en boxes de Leclerc y un inconveniente informático para Hamilton le dieron a Ferrari mucho en qué pensar más allá de la cuestión de cómo gestionar a sus dos pilotos, de cara al cierre de temporada de la próxima semana en Abu Dhabi.

Leclerc había hablado el jueves de una “tensión que simplemente necesitamos disipar”, y sugirió que Ferrari tenía un plan que no podía revelar. El domingo, pareció que ese plan consistía en ordenarles que no pelearan entre ellos.

Mientras Kimi Antonelli y George Russell, de Mercedes, se escapaban al frente, Ferrari tampoco estuvo cerca de desafiar a McLaren o Red Bull, que iban por delante.

Una desaceleración por coche de seguridad virtual le permitió a Mercedes hacer una parada en boxes sin perder mucha posición en pista en la vuelta 11, pero Leclerc y Hamilton no entraron, y Leclerc lideró brevemente la carrera antes de volver a caer detrás de Russell.

Los mensajes por radio revelaron confusión en Hamilton, que lidiaba con un problema relacionado con mensajes en la pantalla del ordenador en el volante. Leclerc superó a Hamilton en ese momento, pero más tarde perdió esa posición cuando Ferrari no pudo retirar la pistola de la rueda de su auto en su siguiente parada, lo que lo hizo caer brevemente al 13.º puesto. ___ Vea aquí la cobertura completa de automovilismo de AP FUENTE: AP