La Fórmula 1 vuelve a Turquía desde 2027 con contrato de 5 años

ARCHIVO - Los pilotos de la Fórmula Uno durante una sesión de práctica en el circuito de Estambul, el viernes 13 de noviembre de 2020. (AP Foto/Kenan Asyali) AP

Tras un anuncio inicial el viernes por parte del gobierno turco y del presidente Recep Tayyip Erdogan, la F1 y su organismo rector dieron la confirmación, mientras Yuki Tsunoda aceleraba por una importante vía del centro de Estambul en un monoplazo de Red Bull rumbo al palacio de Dolmabahce, en el Bósforo.

“En los últimos años fortalecimos nuestra posición como una de las islas de estabilidad en la región y también es una gran señal que se nos valore como un país confiable y que nuestra hospitalidad también sea apreciada por el mundo”, Erdogan declaró fuera del palacio.

El circuito Estambul Park, a las afueras de la ciudad, albergó por primera vez la F1 de 2005 a 2011, y la carrera del próximo año será la primera desde que Turquía regresó al calendario en 2020 y 2021 durante la interrupción causada por la pandemia de COVID-19. Valtteri Bottas ganó la carrera más reciente para Mercedes.

"En el Estambul Park se han vivido muchos momentos memorables en la historia de nuestro deporte y me entusiasma comenzar el próximo capítulo de nuestra asociación, dando a los aficionados la oportunidad de experimentar aún más carreras increíbles en un lugar verdaderamente fantástico”, afirmó el director ejecutivo de la Fórmula 1, Stefano Domenicali.

La noticia llega después de que la guerra en Irán provocara una interrupción generalizada del deporte en la región y obligara a la F1 a cancelar las carreras en Bahréin y Arabia Saudí previstas para este mes.

Eso dejó un gran hueco en el calendario de este año. El Gran Premio de Miami la próxima semana será la primera carrera de F1 desde el Gran Premio de Japón del 29 de marzo.

El regreso de la F1 a Estambul era esperado ampliamente desde que Domenicali dijo en febrero que era una candidata para volver.

Añadió que sedes como el Estambul Park y el circuito de Portimão, que albergará el regreso del Gran Premio de Portugal el próximo año, muestran que la F1 no se está enfocando demasiado en carreras callejeras en lugares glamorosos.

Esos pueden ser algunos de los eventos más lucrativos de la F1, como el Gran Premio de Las Vegas, pero por lo general son menos populares entre los pilotos que los circuitos construidos específicamente para competir.

“Turquía no está 100% confirmada. Manténganse atentos a Turquía, digámoslo así", comentó Domenicali entonces. "Esto también es para responder a la gente que decía que había demasiadas carreras callejeras. Las nuevas que vienen son pistas, no carreras callejeras”.

El regreso de Turquía y Portugal el próximo año se producirá mientras el Gran Premio de Holanda, la carrera en el país natal del cuatro veces campeón Max Verstappen, sale del calendario después de seis años. El Gran Premio de Bélgica y la segunda carrera española en el Circuit de Barcelona-Catalunya se disputarán en años alternos a partir de 2027, lo que liberará otro espacio.

La F1 estimó el viernes que tiene 19 millones de aficionados en Turquía, y el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, calificó el regreso de la carrera como “un poderoso reflejo del continuo crecimiento global y del atractivo de nuestro deporte”.

La pista de Estambul Park era, por lo general, popular entre los pilotos y su larga curva ocho de alta velocidad solía figurar entre las curvas más desafiantes del mundo.

Felipe Massa es el piloto más exitoso en el Gran Premio de Turquía, con tres victorias consecutivas para Ferrari de 2006 a 2008, mientras que Lewis Hamilton ha ganado la carrera dos veces.

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FUENTE: AP