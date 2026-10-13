americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La Fórmula 1 anuncia su regreso a África con un gran premio en Ruanda a inicios de 2030

KIGALI, Ruanda (AP) — La Fórmula 1 anunció que Ruanda albergará una carrera “a principios de la década de 2030”, cuando la serie regrese a África después de unos 40 años.

El piloto holandés de Red Bull Max Verstappen maneja durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en Singapur, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Vincent Thian)
El piloto holandés de Red Bull Max Verstappen maneja durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur en Singapur, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Vincent Thian) AP

El Gran Premio de África tendrá un contrato de 10 años y se disputará en un circuito en Bugesera, al sureste de la capital, Kigali. La F1 indicó que el trazado, construido específicamente para este fin, estará listo “a principios de la próxima década”.

El presidente de Ruanda, Paul Kagame, dijo en un acto de lanzamiento en Kigali que era “un éxito y un hito para todo el continente, especialmente para los aficionados africanos”, y añadió que esperaba que pudiera dar lugar a más eventos de la F1 en África.

Correr en África cumplirá una ambición largamente acariciada por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, el único piloto negro en la F1. El piloto británico, de 41 años, ha dicho que ha estado “luchando en segundo plano” durante años para que haya una carrera en África.

La última vez que la F1 corrió en África fue en el Gran Premio de Sudáfrica de 1993.

“Hoy es un momento histórico para la Fórmula 1”, afirmó el presidente y director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali. “Con Ruanda incorporándose al calendario a partir de la próxima década, nuestro deporte correrá en todos los continentes habitados, acercando el campeonato mundial más que nunca a los aficionados de todo el mundo.

“África siempre ha sido parte del futuro de la Fórmula 1 y, desde el principio, estuvimos decididos a regresar de la manera correcta, con el socio adecuado, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter