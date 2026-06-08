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La FIFA resuelve demanda de traspaso de Lassana Diarra sin pago

CORAL GABLES, Florida, EE.UU. (AP) — La demanda del exmediocampista francés Lassana Diarra contra la FIFA por 65 millones de euros (75 millones de dólares) se resolvió sin que hubiera pago, informó el lunes el organismo rector del fútbol.

ARCHIVO - Foto del 14 de septiembre del 2018, el jugador del Paris Saint Germain Lassana Diarra maniobra el balón ante el Saint-Etienne. (AP Foto/Michel Euler, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 14 de septiembre del 2018, el jugador del Paris Saint Germain Lassana Diarra maniobra el balón ante el Saint-Etienne. (AP Foto/Michel Euler, Archivo) AP

El exjugador de Arsenal, Real Madrid y Paris Saint-Germain reclamó el año pasado daños y perjuicios a la FIFA y a la federación belga de fútbol después de obtener en 2024 una sentencia histórica sobre las normas de traspasos del máximo tribunal de la Unión Europea.

“La FIFA y el señor Lassana Diarra han resuelto todos los procedimientos legales entre ellos tras el acuerdo global que han alcanzado”, señaló la FIFA en un comunicado.

“La FIFA no ha hecho ninguna admisión de responsabilidad ni ha efectuado pago alguno en concepto de indemnización”.

No quedó claro el lunes si el acuerdo podría afectar una demanda colectiva impulsada por los abogados de Diarra contra la FIFA, derivada del caso europeo en Luxemburgo.

Se solicitó una reacción a los abogados de Diarra en el bufete belga Dupont Hissel.

Diarra y la FIFA mantienen disputas legales desde que se deterioró su relación con su antiguo club Lokomotiv Moscú en 2014.

La FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo fallaron a favor del club ruso al considerar que Diarra rescindió su contrato sin causa justificada. Eso significó que Diarra y cualquier club que quisiera ficharlo eran responsables de pagar 10,5 millones de euros (12,1 millones de dólares).

Diarra impugnó las reglas del mercado global de traspasos, administrado por la FIFA, en un caso que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí, los jueces afirmaron que algunas normas de la FIFA vulneraban el derecho de competencia de la Unión Europea y la libre circulación de jugadores.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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