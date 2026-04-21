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La FIFA pondrá a la venta más entradas del Mundial tras añadir categorías más caras

La FIFA pondrá a la venta más entradas para el Mundial después de enfurecer a algunos aficionados al añadir nuevas categorías, más caras.

El organismo rector del fútbol anunció el martes que pondrá más boletos a disposición a las 11 de la mañana del miércoles (hora de Nueva York) para los 104 partidos en las Categorías 1, 2 y 3, además de la nueva tarifa de asientos de “primera fila” que añadió este mes.

La nueva categoría desató quejas en internet de aficionados que afirmaron que creían que se habían obtenido los mejores asientos dentro de las categorías para las que habían comprado entradas y que a ellos se les asignaron ubicaciones menos favorables.

La FIFA puso entradas a la venta en diciembre con precios que iban desde 140 dólares para la Categoría 3 en la primera ronda hasta 8.680 dólares para la final, y luego elevó los precios hasta 10.990 dólares cuando se reabrieron las ventas el 1 de abril.

La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios del 9 de abril sobre las nuevas categorías de entradas que añadió.

También el martes, The Athletic informó que las ventas de entradas van rezagadas para el debut de Estados Unidos contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California. El medio indicó que un documento distribuido a los organizadores locales, con fecha del 10 de abril, señalaba que se habían comprado 40.934 entradas para el partido Estados Unidos-Paraguay y 50.661 para el encuentro Irán-Nueva Zelanda el 15 de abril. La FIFA proyecta la capacidad del SoFi para el Mundial en alrededor de 69.650, y precisó que podría cambiar.

La venta de diciembre de la FIFA fijó los precios de las entradas para Estados Unidos-Paraguay en 1.120, 1.940 y 2.735 dólares, y los asientos para Irán-Nueva Zelanda en 140, 380 y 450 dólares.

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