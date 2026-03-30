La FIA revisará nuevas reglas de la F1 tras el choque de Bearman y las dudas de Verstappen

El piloto británico Oliver Bearman de la escudería Haas camina en los pits tras su choque en el Gran Premio de Japón el domingo 29 de marzo del 2026. (AP Foto/Eugene Hoshiko) AP

La cancelación de las carreras en Bahréin y Arabia Saudí deja a la Fórmula 1 y a la FIA con un mes de descanso antes del Gran Premio de Miami para determinar en qué problemas centrarse y qué hacer.

La FIA está aprovechando ese tiempo para celebrar “una serie de reuniones”, indicó el organismo rector del deporte después del Gran Premio de Japón del domingo, “para evaluar el funcionamiento de las nuevas regulaciones y determinar si se requieren ajustes”.

Mucho antes de que Oliver Bearman rebotara sobre el césped en Suzuka y se estrellara contra la barrera antes de alejarse cojeando con una rodilla magullada el domingo, los pilotos ya advertían que esto podía ocurrir.

Bearman estaba utilizando potencia eléctrica adicional para intentar adelantar al argentino Franco Colapinto, lo que generó una gran diferencia de velocidad cuando Colapinto se cruzó delante de él. El joven piloto de Haas tuvo que elegir entre chocar contra Colapinto o contra el muro.

Bearman afirmó que la diferencia de velocidad, de alrededor de 50 km/h, fue un “exceso de velocidad enorme” y algo “que no hemos visto antes en la Fórmula 1”.

Esto ha preocupado a los pilotos desde que se redactaron las nuevas regulaciones, con un papel importante para los aumentos de potencia eléctrica. Algunos pilotos han expresado inquietud por lo que podría ocurrir en un circuito urbano con barreras cerca de la pista.

La FIA se refirió específicamente a “la contribución de las altas velocidades de aproximación en el accidente” en su comunicado del domingo en el que anunció reuniones para revisar las reglas.

Adelantamientos no intencionados

Este año hay muchas más maniobras de adelantamiento, ya que los pilotos activan el “modo adelantamiento” para obtener potencia eléctrica extra y luego, a menudo, el auto al que acaban de pasar los vuelve a alcanzar. En ocasiones, los pilotos están informando de adelantamientos que no esperaban, o que no querían.

Los pilotos no tienen control total sobre cuándo se despliega la potencia eléctrica, más allá del modo adelantamiento. La mayor parte la determina un algoritmo que funciona junto con la aceleración normal del motor.

Eso puede significar que los pilotos reciben una inyección de potencia cuando no la desean. Al menos en tres ocasiones hasta ahora, los pilotos han reportado haber adelantado a otros autos cuando no lo tenían previsto, como en una situación en la que luego sería difícil defender la posición.

El campeón Lando Norris ha pedido más control sobre la potencia, pero el principal ajuste de reglas hasta ahora fue limitar la recarga de la batería en la clasificación en Japón la semana pasada.

El futuro de Verstappen, incierto

El cuatro veces campeón Verstappen ha sido el crítico más contundente de los autos de 2026 desde la pretemporada. La semana pasada en Japón marcó un gran cambio.

Verstappen comentó después de la clasificación que había ido “más allá” de sentirse frustrado con los autos. Al día siguiente, confirmó a la radio de la BBC que consideraría retirarse al final de la temporada.

“Me repito todos los días que intente disfrutarlo. Simplemente es muy difícil”, expresó.

La pregunta ahora para la F1 y la FIA es cuánto peso deberían tener las palabras del cuatro veces campeón, especialmente cuando una figura como Lewis Hamilton respalda el nuevo enfoque.

Dominio de Mercedes

Kimi Antonelli, de 19 años, el primer adolescente en liderar la clasificación de la F1, es un rostro apropiado para la nueva era de la F1 tras victorias consecutivas en China y Japón. Él y su compañero George Russell han ganado los tres Grandes Premios y el único sprint de este año, y se han quedado con todas las poles.

La FIA tiene un nuevo mandato para promover el “equilibrio competitivo” en la F1, hasta ahora en gran medida no puesto a prueba, pero Japón fue una señal de que el dominio de Mercedes quizá no alcance el nivel que Verstappen y Red Bull lograron en el pasado.

McLaren se recuperó de problemas técnicos mientras Oscar Piastri terminó segundo y presionó a Antonelli al inicio de la carrera, mientras que Charles Leclerc y Lewis Hamilton, de Ferrari, sostuvieron una batalla durante toda la prueba con Russell, aunque ninguno subió al podio.

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FUENTE: AP