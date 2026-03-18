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La Fed prevé un recorte de tasas este año, dice que la guerra tendrá impacto económico limitado

WASHINGTON (AP) — Los funcionarios de la Reserva Federal prevén que la guerra con Irán empeorará la inflación este año, con poco impacto en el crecimiento, pero aun así esperan recortar su tasa clave una vez en 2026.

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington, el 28 de enero del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)
El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa en la sede de esa institución en Washington, el 28 de enero del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin) AP

Por ahora, los responsables de política monetaria de la Fed mantuvieron sin cambios las tasas de interés a corto plazo el miércoles por segunda reunión consecutiva, en torno al 3,6%. En un comunicado, el banco central señaló que las “implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía de Estados Unidos son inciertas”.

Aun así, al mantener su pronóstico de un recorte de tasas este año y el próximo —las mismas proyecciones que hicieron en diciembre—, los responsables del banco central parecen esperar que el alza del precio de la gasolina derivada de la guerra con Irán tenga un efecto en gran medida temporal sobre la inflación y la economía. Los responsables también prevén que el desempleo se mantenga sin cambios para finales de este año, una perspectiva más optimista que la de la mayoría de los economistas externos.

Eso dependerá en gran medida de la duración del conflicto. Los funcionarios esperan que la inflación vuelva a bajar a 2,2% en 2027 y alcance el objetivo de 2% de la Fed en 2028.

Los funcionarios de la Fed ahora esperan que la inflación sea de 2,7% al final de este año, por encima de su pronóstico de diciembre pero ligeramente por debajo del 2,8% que alcanzó en enero. Prevén que la inflación subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, también termine el año en 2,7%, por encima de un pronóstico previo de 2,5%. La Fed considera que los precios subyacentes son una mejor medida de la inflación a más largo plazo. Los precios al consumidor subirán con fuerza en los próximos meses, debido al alza de los precios de la gasolina, pero esos aumentos podrían revertirse para finales de año, en particular si el conflicto termina pronto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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