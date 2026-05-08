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La familia de un periodista chino preso pide su liberación por motivos de salud

BANGKOK (AP) — Familiares y activistas han pedido la liberación del periodista chino encarcelado Dong Yuyu debido a preocupaciones por su estado de salud.

En esta imagen, distribuida por la familia Dong, el veterano reportero chino Dong Yuyu posa para una fotografía en Beijing en 2006. (Familia Dong vía AP)
En esta imagen, distribuida por la familia Dong, el veterano reportero chino Dong Yuyu posa para una fotografía en Beijing en 2006. (Familia Dong vía AP) AP

Dong, editor de un importante periódico estatal, el Guangming Daily, fue detenido mientras almorzaba con un diplomático japonés en 2022 y condenado a siete años de prisión por espionaje en 2024.

“Yuyu se enfrenta ahora, en la práctica, a una sentencia de muerte”, señaló la familia en un comunicado el jueves.

Dong fue hospitalizado en un centro médico afiliado a la prisión en Tianjin el 27 de abril, según su familia. Los médicos le detectaron una arritmia cardíaca y un tumor pulmonar que su familia teme que sea maligno.

De acuerdo con la familia, el reportero había estado trabajando largas jornadas en prisión confeccionando ropa y no ha podido descansar adecuadamente.

“Mi madre y yo estamos muy tristes y preocupados”, dijo su hijo, Dong Yifu, quien ha estado abogando por la liberación de su padre y reside en Estados Unidos.

“La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre Beijing para asegurar su liberación por razones médicas, así como el permiso para que viaje al extranjero para recibir tratamiento y reunirse con su familia”, señaló Aleksandra Bielakowska, activista de Reporteros Sin Fronteras, en un comunicado.

La familia espera que el equipo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, plantee su caso en la cumbre con el presidente de China, Xi Jinping, la próxima semana.

Dong había trabajado para el Guangming Daily, respaldado por el Estado y con sede en Beijing, pero también escribió para otras publicaciones, incluidas varias revistas chinas y la web en chino de The New York Times.

Dong firmó artículos en los que defendía la democracia constitucional, las reformas políticas y la transparencia en la política, posturas que en el pasado podían mencionarse libremente y que ahora son tabú en China.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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