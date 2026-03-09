La F1 se traslada a China tras un fin de semana de emoción y dudas en Australia

Isack Hadjar (izquierda) de Red Bull y Lewis Hamilton de Ferrari en la segunda curva tras la largada del Gran Premio de Australia, el domingo 8 de marzo de 2026, en Melbourne. (AP Foto/Asanka Brendon Ratnayake) AP

La carrera inaugural en Australia combinó una dramática batalla por el liderato con una compleja estrategia, pero el Gran Premio de China de esta semana podría ser muy diferente.

Con una recta larga para los impulsos de potencia eléctrica y fuertes zonas de frenado para recargar la batería, es el tipo de circuito para el que se diseñaron los nuevos autos.

La F1 promovió la carrera del domingo como un triunfo, al señalar que hubo 120 adelantamiento frente a 45 en el Gran Premio de Australia del año pasado y una emocionante batalla por el liderato entre George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari) durante varias vueltas: tanto en cantidad como en calidad.

Russell y su compañero Kimi Antonelli, quien calificó la acción de “increíble”, son los mayores defensores de los nuevos autos tras terminar primero y segundo, pero Lewis Hamilton también se expresó optimista después de comentar en la pretemporada que las reglas podrían ser demasiado complejas para que los aficionados las entiendan.

“Antes, se trataba más de quién es el más valiente al frenar lo más tarde posible”, comentó. “Ahora hay un poco más de mentalidad estratégica detrás de cada movimiento que haces porque cada activación del botón de impulso, sabes que vas a pagar un precio enorme después de eso”.

Supremacía de Mercedes

No fue el paseo que algunos habían pronosticado tras la clasificación, pero Mercedes es el equipo a vencer.

Después de que un error estratégico de Ferrari le diera a Russell y a Antonelli pista despejada por delante, gestionaron el resto de la carrera con facilidad y Leclerc dejó de ser una amenaza.

Mientras Russell y Leclerc luchaban, Antonelli mostró un ritmo notable al recuperarse rápidamente de una mala salida que lo había dejado séptimo para volver a la pelea en la parte delantera, superando a Lando Norris (McLaren) e Isack Hadjar (Red Bull) en el camino.

El desafío de Ferrari dependía de que se alineara una mezcla de factores: sus propias salidas fulminantes, una salida comparativamente más lenta de Mercedes, no quedar encerrado en el camino hacia la primera curva y luego hacerlo todo bien en los duelos rueda a rueda y en la estrategia para evitar que Russell y Antonelli se escaparan.

Reacción adversa de los pilotos

Max Verstappen (Red Bull) fue un fuerte crítico de los nuevos autos en la pretemporada y ahora el campeón vigente Lando Norris se ha sumado.

“Hemos pasado de los mejores autos jamás hechos en la Fórmula 1, y los más agradables de conducir, a probablemente los peores”, manifestó el campeón defensor el sábado. Después de la carrera, también criticó los adelantamientos, a los que calificó de “artificiales”.

Russell respondió a las críticas de Norris.

“Si él estuviera ganando, no creo que estuviera diciendo lo mismo”, declaró el británico.

Algunos pilotos compararon la nueva era con las carreras de videojuegos o lamentaron la forma en que los adelantamientos suelen ocurrir en carreras en línea recta en lugar de las clásicas zambullidas hacia una curva.

Una pulla en redes sociales desde el mundo de IndyCar se volvió viral el sábado cuando el equipo Chip Ganassi Racing enumeró en X términos de la F1 de 2026 como “gestión de la batería” y “reducir marchas en las rectas” antes de añadir: “Sí, aquí no hacemos eso. Nosotros corremos”.

Preocupaciones de seguridad

Norris advirtió tras el Gran Premio de Australia que espera un gran choque debido a las grandes diferencias de velocidad entre dos autos si uno está desplegando potencia eléctrica extra y el otro no.

Al ver una repetición, Russell y Leclerc hicieron una mueca ante un notable casi accidente al inicio, cuando el argentino Franco Colapinto (Alpine) evitó por poco estrellarse contra la parte trasera del auto de Liam Lawson (Racing Bulls), que avanzaba lentamente. El procedimiento de salida ya se ajustó una vez para evitar precisamente ese tipo de incidente.

En Aston Martin hay preocupaciones de otro tipo, donde el jefe del equipo, Adrian Newey, advirtió que su auto, poco competitivo y poco fiable, vibraba tanto que los pilotos corrían el riesgo de sufrir “daño nervioso permanente”.

Incertidumbre en la F1

A pesar de un inicio que respondió a algunas de las predicciones más pesimistas sobre la nueva era de la F1, figuras clave tienen grandes decisiones que tomar en las próximas semanas.

La más inmediata es qué hacer con las carreras programadas para el próximo mes en Bahréin y Arabia Saudí en medio del conflicto en Oriente Medio.

Si no pueden llevarse a cabo, dejaría un hueco de casi cinco semanas en el calendario entre el Gran Premio de Japón el 29 de marzo y el Gran Premio de Miami del 1 al 3 de mayo. Saltarse dos mercados que suelen ser lucrativos sería un golpe financiero para la F1. Es poco probable que haya carreras de reemplazo debido al ajustado margen de tiempo para vender entradas y para enviar la carga.

La FIA tiene facultades para intervenir a fin de garantizar el equilibrio competitivo o responder a preocupaciones sobre lo crucial que es la recarga de la batería. Si hay un largo parón después de la carrera en Japón, podría ser el momento adecuado para hacer cambios.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP