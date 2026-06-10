La F1 acuerda darle más potencia a los motor y menos ´potencia eléctrica para el 2027

El italiano Kimi Antonelli maniobra su Mercedes durante el Gran Premio de Mónaco el domingo 7 de junio del 2026. (Yves Herman, Pool Photo via AP) AP

Los monoplazas de F1 del 2026 se diseñaron originalmente en torno a un reparto 50-50 entre potencia del motor y potencia eléctrica, con la idea de seguir siendo más relevantes para un público ya acostumbrado a los autos de calle híbridos. Eso implicó concesiones que provocaron enojo de los pilotos como Max Verstappen, quien ha contemplado dejar la F1.

En la práctica, el reparto actual se parece más a 53% frente a 47% a favor del motor, informó el organismo rector FIA en un comunicado el miércoles al anunciar un acuerdo sobre los cambios. Eso pasará a 58%-42% el próximo año y a 60%-40% en 2028, indicó el organismo rector del deporte motor.

Esto significa que los autos usarán más combustible —para 2028 se permitirá hasta un 13% más de flujo de combustible— y, por lo general, desplegarán menos potencia eléctrica.

“Los cambios propuestos buscan abordar problemas relacionados con la gestión de la energía y las características del flujo de energía del combustible, y hacer que la clasificación sea más a fondo, sin afectar las carreras positivas y emocionantes generadas por las nuevas regulaciones”, señaló la FIA.

Anunciado antes del Gran Premio de Barcelona-Catalunya de esta semana, el aumento de potencia extra del motor para 2027 es menor de lo que la FIA dijo el mes pasado que se había acordado “en principio” tras reuniones con equipos y fabricantes de motores.

Aquel anuncio anterior apuntaba a un incremento de 50 kilovatios en la potencia del motor para 2027, pero ahora será de 20 kW en 2027 y de 50 kW al año siguiente. La FIA indicó que los cambios quedan pendientes de aprobación formal más adelante este mes.

Audi, en particular, había expresado preocupaciones por el costo de cambios grandes en un momento en que los equipos ya están diseñando autos para 2027.

Los autos de 2026 han llevado a más adelantamientos, ya que la potencia de la batería facilita que los pilotos recuperen una posición, lo que ha derivado en algunas emocionantes batallas.

Pero también derivó en la menos emocionante imagen de los pilotos levantando el pie en las rectas o yendo despacio en las curvas para recargar sus baterías.

La FIA ajustó las reglas apenas tres carreras después de iniciado 2026 para frenar lo que los pilotos consideraban algunas de las peores tendencias de los autos, pero se acordaron cambios mayores el próximo año.

Dentro de unos años, la F1 podría parecerse más a como era hace 20 años. El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, impulsa volver a los grandes y ruidosos motores V8 tradicionales para 2030 o 2031.

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FUENTE: AP