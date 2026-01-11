La explosión de una bombona mata a los novios y otras seis personas en una boda en Pakistán

Compartir en:









La explosión ocurrió durante la noche mientras los invitados se reunían para celebrar a la pareja, y provocó el colapso de parte de la casa, según la policía de Islamabad. Siete personas resultaron heridas.

El siniestro se produjo en una zona residencial en el corazón de la ciudad, según un comunicado policial, y las autoridades investigaban la causa.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, expresó su pesar por la pérdida de vidas y ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, según un comunicado de su oficina. Ordenó a las autoridades de salud que se asegurasen de que los heridos recibieran el mejor tratamiento posible y solicitó una investigación completa.

Muchas familias paquistaníes utilizan bombonas de gas licuado de petróleo debido a la baja presión de gas natural, y esas bombonas se han relacionado con accidentes mortales causados por fugas de gas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP