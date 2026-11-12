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La estrella de Warriors Stephen Curry sufre desgarro oblicuo y estará fuera al menos 2 semanas

SAN FRANCISCO (AP) — Stephen Curry se perderá al menos dos semanas con los Warriors de Golden State debido a un desgarro en el músculo oblicuo, una lesión que llega cuando el máximo anotador de triples de todos los tiempos en la NBA iba camino de una de las mejores temporadas de sus 18 años de carrera.

Los Warriors anunciaron el jueves que Curry, de 38 años, será reevaluado dentro de dos semanas por el desgarro abdominal. Una resonancia magnética reveló la lesión, y es algo que puede tardar más en sanar. El entrenador Steve Kerr calificó el nivel de preocupación como “alto”.

Curry salió temprano en la derrota de Golden State en Houston el miércoles por la noche, que puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas. Se le veía con un evidente malestar, llevándose la mano al costado derecho por encima de la cadera.

El plazo de dos semanas significa que Curry se perderá al menos seis partidos, comenzando con un duelo en San Antonio el viernes.

Está promediando 27,8 puntos en 10 partidos esta temporada, aunque su media se desplomó después de que anotó apenas tres puntos en 5 minutos y medio el miércoles. Curry está convirtiendo el 45,7% de sus intentos de triple hasta ahora esta temporada; si eso se mantiene, sería el porcentaje más alto de su carrera.

Los Warriors han arrancado con marca de 8-4, pero tienen 1-2 en los partidos en los que Curry no juega o tiene que salir temprano por lesión.

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