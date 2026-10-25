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La estrella de Pistons Jalen Duren estará fuera al menos 2 semanas por distensión de isquiotibiales

FILADELFIA (AP) — El pívot All-Star de los Pistons de Detroit Jalen Duren se perderá al menos dos semanas por una distensión en el isquiotibial derecho.

Duren se lesionó en la primera mitad de la victoria de Detroit sobre Miami el viernes.

“Es duro cuando pierdes a un tipo que significa tanto para nosotros como JD. Es duro. Duro para él. Está intentando volver y ponerse a punto para empezar el año. Te pierdes esos días. Obviamente, para nosotros es un poco difícil”, comentó el entrenador J.B. Bickerstaff antes del partido del domingo en Filadelfia.

Duren firmó en octubre un contrato de cinco años y 200 millones de dólares tras unas negociaciones contractuales polémicas. Duren promedió la cifra más alta de su carrera, 19,5 puntos, la temporada pasada, además de 10,5 rebotes por partido con un 65% de acierto en tiros de campo. Fue incluido en el tercer equipo All-NBA, pero tuvo dificultades en los playoffs, con una media de 10,2 unidades, mientras los Pistons, primeros preclasificados, no lograron superar la segunda ronda.

Duren promedió 13,5 puntos en sus primeras cuatro temporadas en la NBA, todas con Detroit.

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FUENTE: AP

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