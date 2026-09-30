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La estrella de Hulk Lou Ferrigno cumple un sueño de la infancia al conocer al papa

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El Increíble Hulk cumplió un sueño de la infancia al conocer al papa León XIV el miércoles.

El actor estadounidense Lou Ferrigno (izquierda), asiste a la audiencia general semanal del papa León XIV en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini)
El actor estadounidense Lou Ferrigno (izquierda), asiste a la audiencia general semanal del papa León XIV en el Vaticano, el 30 de septiembre de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

Lou Ferrigno, quien interpretó al personaje de Marvel durante su emisión televisiva en Estados Unidos entre 1977 y 1982, se reunió con el papa estadounidense y conversó brevemente con él al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro.

“Estoy aquí porque conocer al papa es el sueño de mi vida", dijo Ferrigno a los reporteros. Apuntando que una parte de su familia proviene de la región sureña de Amalfi, Ferrigno comentó que creció escuchando hablar del pontífice en el seno de una familia católica italiana.

“Me siento muy, muy honrado de estar aquí para ver al papa León, porque es toda mi vida, es un sueño hecho realidad”, declaró.

Posó para los fotógrafos, imitando el gesto que lo hizo famoso en su transformación de Bruce Banner al superhéroe Hulk en pantalla: levantó los puños y luego los bajó en un movimiento fuerte.

Ferrigno, un culturista profesional retirado, protagonizó la serie de CBS como Hulk antes de interpretar otros papeles en televisión y cine.

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La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. AP es la única responsable de este contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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