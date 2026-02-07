americateve

La estrella del curling Stefania Constantini acapara atención de los italianos

CORTINA D'AMPEZZO, Italia (AP) — Hay cuatro partidos simultáneos en el estadio de curling de Cortina d'Ampezzo pero apenas se nota. Toda la atención en el recinto parece centrarse en una joven que lleva una coleta en el cabello y se llama Stefania Constantini.

La italiana Stefania Constantini festeja tras ganar el dobles mixtos de curling en los Juegos Olímpicos Invernales de Cortina d'Ampezzo, Italia, el sábado 7 de febrero de 2026 (AP Foto/Fatima Shbair) AP

La campeona olmpica vigente es oriunda de Cortina y está luchando por un lugar en la siguiente ronda de la competencia.

Incluso mientras se enfrentan los principales contendientes —Estados Unidos y Gran Bretaña—, los fanáticos italianos dominan esta arena. Las multitudes corean "¡Italia, Italia, Italia!", eclipsando a los contingentes estadounidenses y británicos.

Están golpeando las barandillas de madera, enviando reverberaciones que resuenan por toda la arena. Con un pequeño movimiento de su mano, Constantini, de 26 años, desata vítores desenfrenados.

Constantini creció en este pequeño pueblo tirolés, entrenando en canchas ubicadas entre los altos picos de los Dolomitas.

Después de su victoria en Beijing 2022 con su compañero Amos Mosaner, del norte de Italia, estos Juegos Olímpicos son vistos ampliamente como su oportunidad para demostrar el dominio de Italia en el evento. Pero el equipo está en terreno inestable en la clasificación después de perder contra los suecos el sábado y los canadienses un día antes.

La última derrota los sacó de los cuatro primeros. Necesitan evitar más errores si esperan avanzar fuera de la fase de todos contra todos y clasificarse a los playoffs.

“Hoy nos costó un poco adaptarnos de los partidos de ayer a hoy”, dijo Constantini después de su primer encuentro del día.

“Tenemos que reiniciar”, coincidió Mosaner. “Tratar de evitar los errores y dar nuestra mejor actuación esta noche y veremos qué pasa mañana”.

Antes de su actuación ganadora de oro en Beijing, Constantini trabajaba como vendedora en la tienda The North Face en el Corso Italia, un trabajo que mantuvo hasta un mes antes de los Juegos de Beijing. Ahora, la fama de Constantini y Mosaner está difundiendo el evangelio del curling por Italia, donde el deporte tenía una base de fanáticos limitada hasta hace poco.

Limitada, excepto en Cortina. Resulta que el pequeño pueblo es visto como la cuna nacional de este deporte. Incluso su alcalde, Gianluca Lorenzi, es un exmiembro de la selección nacional de Italia y es hijo del pionero de este deporte en Italia.

Eso significa que la presión está sobre Constantini y Mosaner para que se desempeñen bien. Pero, dicen que la atmósfera de alta tensión en la arena no les afecta. De hecho, Constantini aseveró que los vítores son lo que la ayuda a superar los partidos.

“Es especial”, dijo. “Porque realmente nos están apoyando. Es realmente bueno jugar con esta multitud”.

Más tarde el sábado, Italia derrotó a Noruega y tiene partidos contra República Checa y Gran Bretaña programados para este domingo.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

