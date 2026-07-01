La eliminación de Ecuador en el Mundial marca adiós amargo para Beccacece, Valencia y Galíndez

Los jugadores y cuerpo técnico de Ecuador tras la derrota 2-0 ante México en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

La expectativa estaba en las nubes tras sobrevivir la fase de grupos con una dramática victoria sobre la cuatro veces campeones Alemania. Pero la Tri ecuatoriana recibió un duro golpe de realidad ante México , al ser derrotado 2-0 en los dieciseisavos de final.

En el fortín mexicano del Estadio Azteca, Ecuador se vio dominada por completo en el primer tiempo y nunca pudo contrarrestar la manifiesta superioridad de los locales en velocidad, intensidad e ideas más claras.

La eliminación deparó un agrio adiós al técnico Sebastián Beccacece y a un par de los referentes: el goleador histórico Enner Valencia y el arquero Hernán Galíndez, quienes disputaron su último Mundial.

Con una plantilla juvenil —la segunda más joven de esta copa— y varios jugadores que militan en clubes europeos, Ecuador ilusionó a sus hinchas al disponer de la mejor camada de jugadores de su historia. Pese a que arrancó con un descuento de tres puntos, la Tri se clasificó como segunda en Sudamérica , detrás del campeón mundial Argentina, y perdió apenas dos veces en 18 partidos.

Beccacece, que tenía contrato hasta el fin del torneo pero cuya eliminación en los dieciseisavo impidió cualquier posibilidad de renovación, admitió que el combinado no pudo entregar las promesas realizadas a la afición después de una noche “ triste y dolorosa ”.

“No pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era hacer nuestro mejor Mundial”, explicó en una rueda de prensa el técnico argentino. “Al no cumplir eso que prometimos... no vamos a continuar, algo que me hubiese encantado, porque fui feliz”.

El mejor resultado histórico de Ecuador sigue siendo su marcha a los octavos de final de Alemania 2006.

Beccacece se sumó a la media docena de entrenadores que dejan sus cargos tras un desempeño insatisfactorio en el Mundial.

Antes de él, presentaron su salida Sabri Lamouchi de Túnez; Hong Myung-Bo de Corea del Sur; Steve Clarke de Escocia, y Miroslav Koubek en la República. Más recientemente, dejaron sus funciones Marcelo Bielsa en Uruguay y Ronald Koeman en Holanda-

Noche de despedidas

Beccacece también lamentó el fin de etapa con la selección de dos históricos como Valencia y Galíndez, quienes ya habían expresado que este Mundial sería el último disputado con la Tri.

“Estoy orgulloso de los delanteros que tuve. Agradecido a Enner. Me hubiese gustado que su despedida sea de otra manera. Lo mismo que Hernán”, declaró. “Han dejado el legado bien alto”.

Tras el partido en el Estadio Azteca, Valencia lamentó el resultado y confirmó que puso fin a una historia de más de una década con el conjunto nacional, aportando 49 goles.

"Fue mi último partido con la selección. Me despedí de todos en un día muy triste”, dijo el delantero de 39 años al portal Diálogo Deportivo. “No quería que mi despedida de la selección hubiese sido así”.

Galíndez, un argentino nacionalizado de 39 años, igualmente expresó que esperaba una despedida diferente. “Me voy orgulloso de haber sido parte de dos mundiales, de dos Copas Américas. Muy triste por supuesto, porque esperaba otra despedida, pero así es el fútbol”, recalcó.

Plantel renovado

Con la partida de los veteranos, Ecuador se queda con un plantel integralmente renovado, con futbolistas que han destacado no solo por su corta edad sino también valor en el mercado.

Esa “ generación dorada ” - con una decena de nombres en las filas de la élite europea, como Moisés Caicedo (Chelsea), Piero Hincapié (Arsenal) y Willian Pacho (Paris Saint-Germain) llegó con las expectativas en lo alto y en medio de promesas ecuador que, por ahora, no se han cumplido.

Beccacece también quiso enviar un mensaje de aliento para quienes apenas empiezan a firmarse en el fútbol profesional.

“Los chicos que se quedan tienen todo por delante: tienen esa familia que se ha ido construido, una que hay que cuidarla, que hay que mimarla, que hay que alimentarla”, expresó. “Habrá tiempo para levantarse”.

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FUENTE: AP