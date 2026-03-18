americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

La economía de Chile creció 2,5% en 2025, por encima de lo esperado

SANTIAGO (AP) — La economía chilena se expandió el año pasado un 2,5%, ligeramente por encima de las proyecciones de las autoridades y del mercado, pero por debajo del año anterior, informó el miércoles el Banco Central.

De acuerdo con los datos publicados por esa entidad, la aceleración estuvo impulsada por un mejor desempeño de la demanda interna que anotó un aumento tanto de las inversiones como del consumo.

Con el buen desempeño, 2025 cerró con una aceleración dos décimas por encima de lo proyectado inicialmente tanto por el Banco Central como el mercado, que esperaban un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,3%. Asimismo, la autoridad monetaria revisó al alza el crecimiento del país en 2024 y actualizó las cifras desde el 2,6% inicial al 2,8% anunciado el miércoles.

En su informe, el Banco Central destacó que el año pasado “gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas” con alzas notables en el comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales.

El consumo de los hogares aumentó 2,7%, con subas “en todos sus componentes”, en especial en los gastos en bienes no durables, seguido de los gastos en servicios, sobre todo en los sectores de salud y de restaurantes y hoteles.

En contraste, la minería y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos presentaron caídas.

El sector minero retrocedió un 1,3%, lastrado por las bajas en las extracciones de cobre, cuyo desempeño se vio afectado por restricciones hídricas y paralizaciones en algunos yacimientos que han mermado la producción.

En cuanto al comercio exterior, el Banco Central informó que tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron el año pasado.

Mientras que las exportaciones crecieron un 4,6% —impulsadas en gran parte por los embarques de frutas, oro y otros alimentos—, las importaciones crecieron 10,5%, en línea con mayores ingresos de maquinaria y equipos, en particular de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos de transporte.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

ARCHIVO - Banderas nacionales de Estados Unidos, Canadá y México ondean en la brisa en Nueva Orleans, donde se reunieron los líderes del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá el 21 de abril de 2008. (AP Foto/Judi Bottoni, Archivo)

Comienzan las difíciles negociaciones para renovar el pacto comercial entre EEUU, México y Canadá

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Destacados del día

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Cuba restablece el SEN tras 29 horas de apagón, pero persisten cortes masivos por crisis energética

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Díaz-Canel ataca Trump y Marco Rubio,  los acusa de querer apoderarse de Cuba en medio de crisis y tensiones

Díaz-Canel ataca Trump y Marco Rubio,  los acusa de querer "apoderarse de Cuba" en medio de crisis y tensiones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter