La economía de Chile creció 2,5% en 2025, por encima de lo esperado

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De acuerdo con los datos publicados por esa entidad, la aceleración estuvo impulsada por un mejor desempeño de la demanda interna que anotó un aumento tanto de las inversiones como del consumo.

Con el buen desempeño, 2025 cerró con una aceleración dos décimas por encima de lo proyectado inicialmente tanto por el Banco Central como el mercado, que esperaban un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,3%. Asimismo, la autoridad monetaria revisó al alza el crecimiento del país en 2024 y actualizó las cifras desde el 2,6% inicial al 2,8% anunciado el miércoles.

En su informe, el Banco Central destacó que el año pasado “gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas” con alzas notables en el comercio, los servicios personales, la industria manufacturera y los servicios empresariales.

El consumo de los hogares aumentó 2,7%, con subas “en todos sus componentes”, en especial en los gastos en bienes no durables, seguido de los gastos en servicios, sobre todo en los sectores de salud y de restaurantes y hoteles.

En contraste, la minería y el suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos presentaron caídas.

El sector minero retrocedió un 1,3%, lastrado por las bajas en las extracciones de cobre, cuyo desempeño se vio afectado por restricciones hídricas y paralizaciones en algunos yacimientos que han mermado la producción.

En cuanto al comercio exterior, el Banco Central informó que tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios aumentaron el año pasado. Mientras que las exportaciones crecieron un 4,6% —impulsadas en gran parte por los embarques de frutas, oro y otros alimentos—, las importaciones crecieron 10,5%, en línea con mayores ingresos de maquinaria y equipos, en particular de aparatos eléctricos y electrónicos y vehículos de transporte. FUENTE: AP