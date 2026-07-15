La dramática final femenina de Wimbledon logra audiencia récord en ESPN

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La final íntegramente checa, en la que Noskova desperdició cinco puntos de partido y una ventaja de 5-2 en el segundo set antes de imponerse finalmente 6-2, 5-7, 6-3 el sábado, promedió 1,9 millones de espectadores. Eso representó un aumento del 48% en comparación con la final femenina del año pasado: la paliza en 57 minutos 6-0, 6-0 de Iga Swiatek a Amanda Anisimova.

ESPN comenzó su cobertura de Wimbledon en 2003 y tiene derechos exclusivos desde 2012.

La victoria en cuatro sets de Jannik Sinner sobre Alexander Zverev en la final masculina el domingo promedió 2,4 millones de espectadores, un 16% menos que en 2025, cuando Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en cuatro sets.

En general, se ubicó como el segundo Wimbledon más visto de ESPN, con un aumento interanual del 18%, al promediar 853.000 espectadores por día, informó la cadena. Las cifras de este año quedaron por detrás únicamente de la edición de 2019, cuando Novak Djokovic venció a Roger Federer en una memorable final a cinco sets y Simona Halep derrotó a Serena Williams para llevarse el trofeo femenino.

También este año, el regreso de Williams al tenis de Grand Slam tras casi cuatro años de ausencia le dio a ESPN su mayor audiencia para un Día 2 en Wimbledon, con un promedio de 1,8 millones de espectadores, pese a que se disputó un martes por la tarde en Estados Unidos.

TV italiana En Italia, donde Sinner se ha convertido en el deportista más popular del país, la final en la que consiguió su quinto título de Grand Slam fue vista por un promedio de 4,2 millones de espectadores y alcanzó una cuota de pantalla del 33,8%, informó Sky Italia.

La victoria de Sinner sobre Alcaraz el año pasado tuvo una audiencia promedio en Italia de 5,7 millones. Las finales comenzaron a las 11 de la mañana hora del Este en Estados Unidos y a las 5 de la tarde en Italia. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP