La demócrata Keisha Bottoms gana la gubernatura de Georgia

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La candidata demócrata a gobernadora de Georgia, Keisha Lance Bottoms, habla durante un acto de campaña el domingo 1 de noviembre de 2026, en Macon, Georgia. (AP Foto/Ryan Murphy) AP

Bottoms es la primera exalcaldesa de Atlanta en ser elegida como gobernadora del estado. También es la primera demócrata en tomar las riendas del estado desde 1998.

Bottoms trabajó anteriormente para el gobierno del presidente Joe Biden. Jackson es un magnate del sector de la salud que recurrió a su fortuna personal para financiar su campaña.

The Associated Press declaró a Bottoms ganadora a las 9:24 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP