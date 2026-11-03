La demócrata Kathy Hochul gana la reelección como gobernadora de Nueva York

WASHINGTON (AP) — La demócrata Kathy C. Hochul ganó el martes la elección como gobernadora de Nueva York, al derrotar al republicano Bruce A. Blakeman. Esta es la segunda vez que Hochul resulta elegida como gobernadora. Se desempeñaba como vicegobernadora cuando Andrew Cuomo renunció en 2021, y ella asumió su lugar. Ganó su primer mandato completo al año siguiente. Blakeman es el ejecutivo del condado de Nassau. The Associated Press declaró ganadora a Hochul a las 9:00 de la tarde hora del Este.