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La demócrata Kathy Hochul gana la reelección como gobernadora de Nueva York

WASHINGTON (AP) — La demócrata Kathy C. Hochul ganó el martes la elección como gobernadora de Nueva York, al derrotar al republicano Bruce A. Blakeman. Esta es la segunda vez que Hochul resulta elegida como gobernadora. Se desempeñaba como vicegobernadora cuando Andrew Cuomo renunció en 2021, y ella asumió su lugar. Ganó su primer mandato completo al año siguiente. Blakeman es el ejecutivo del condado de Nassau. The Associated Press declaró ganadora a Hochul a las 9:00 de la tarde hora del Este.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; y la representante Alexandria Ocasio-Cortez conversan mientras ven el partido entre los Bills de Buffalo y los Ravens de Baltimore en el Murphys Sports Bar, en el distrito de Queens de Nueva York, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Dave Sanders/The New York Times vía AP, Pool)
El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; y la representante Alexandria Ocasio-Cortez conversan mientras ven el partido entre los Bills de Buffalo y los Ravens de Baltimore en el Murphy's Sports Bar, en el distrito de Queens de Nueva York, el domingo 1 de noviembre de 2026. (Dave Sanders/The New York Times vía AP, Pool) AP

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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