La demócrata Deb Haaland gana la elección a gobernadora en Nuevo México

WASHINGTON (AP) — La demócrata Deb Haaland ganó la elección como gobernadora de Nuevo México el martes, al derrotar al republicano Greggory D. Hull. Haaland es exsecretaria del Interior de Estados Unidos y exmiembro del Congreso. Integrante del Pueblo de Laguna, será la primera mujer indígena estadounidense en gobernar cualquier estado de Estados Unidos. Hull es un exalcalde que ocupó el cargo durante tres mandatos en una de las ciudades más grandes de Nuevo México. La gobernadora demócrata saliente, Michelle Lujan Grisham, no puede postularse a la reelección por límites de mandato. The Associated Press declaró a Haaland ganadora a las 10:40 de la tarde hora del Este.