La delincuencia obliga a cerrar un mercado Whole Foods en San Francisco

Whole Foods Market , propiedad de Amazon , anunció el cierre temporal de una de sus tiendas principales en el centro de San Francisco debido a que a la delincuencia desatada en la ciudad afectó la seguridad de sus trabajadores. Un portavoz de la compañía comentó a The San Francisco Standard .:

El deterioro de las condiciones de las calles en The Golden City en torno al consumo de drogas, la pobreza extrema y el aumento de los homeless habrían sido otros de los factores determinantes para que la cadena decidiera clausurar a la que llamó su "tienda insignia", inaugurada hace poco más de un año.

La tienda de Whole Foods en Market Street ya había tomado medidas el año pasado para lidiar con la crisis de delincuencia en la ciudad. En octubre, redujo su horario de atención al cliente por los "altos índices de robo" y visitantes hostiles. En noviembre, cambió sus reglas del uso de los baños después de que se encontraran jeringas y pipas de drogas, informó uno de los gerentes.

El miembro de la Junta de Supervisores Matt Dorsey señaló en un tuit que estaba "increíblemente decepcionado pero tristemente no sorprendido" por el cierre temporal de la tienda:

Un déficit de casi $800 millones en el presupuesto de la ciudad

Desde 2017, el Departamento de Policía de San Francisco perdió a más de 330 oficiales y su nivel de personal de alrededor de 1.500 agentes está muy lejos de su meta de 2.100. Los funcionarios del ayuntamiento además pronostican un déficit de casi 800 millones de dólares en el presupuesto de la ciudad.

Dorsey anunció que presentará una legislación para por dotar de personal completo al departamento de policía de la ciudad dentro de cinco años:

El cierre de Whole Foods, junto con muchos otros desafíos relacionados con la seguridad que hemos visto recientemente, es la Prueba A de por qué San Francisco ya no puede darse el lujo de NO resolver nuestra crisis de falta de personal policial. Los habitantes de San Francisco, o al menos los que represento en el Distrito 6, exigen soluciones, y tienen derecho a esperar eso de nosotros en el Ayuntamiento. Espero que mis colegas apoyen este esfuerzo. Les debemos nada menos a nuestros residentes.