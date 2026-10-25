La defensa de Vikings frena a Daniel Jones y Colts en triunfo 16-10 para seguir invictos

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El safety de los Vikings de Minnesota, Harrison Smith (22), celebra con el cornerback Isaiah Rodgers (2) tras interceptar un pase contra los Colts de Indianápolis durante la segunda mitad de un partido de fútbol americano de la NFL en Minneapolis, el domingo 25 de octubre de 2026. (Foto AP/Ellen Schmidt) AP

El linebacker Blake Cashman encabezó el aluvión de presión sobre Daniel Jones durante toda la tarde con 12 tacleadas, dos capturas, cuatro pases defendidos y tres golpes al mariscal de campo para los Vikings (6-0), que volvieron a ganar pese a una producción mínima de Kyler Murray y la ofensiva.

Smith interceptó a Jones cerca de la mitad del campo con alrededor de un minuto por jugar para apagar el intento desesperado de remontada de los Colts (2-5) antes de que siquiera arrancara; fue la 40.ª intercepción de su carrera para el sólido safety, quien decidió justo antes de la temporada regular regresar para su 15.º año.

Jones completó 13 de 22 para 108 yardas y perdió 44 yardas en cuatro capturas, mientras el coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, enviaba blitzes de manera constante al backfield.

Will Reichard convirtió tres goles de campo para los Vikings, incluido uno de 52 yardas con 1:39 por jugar, después de que Grover Stewart le bloqueó un intento de 59 yardas más temprano en el cuarto periodo

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FUENTE: AP