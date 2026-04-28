La CPI ordena a extremista de Mali pagar reparaciones a víctimas de crímenes

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, acusado de crímenes de guerra en Mali, en el tribunal en La Haya, Holanda, el 26 de junio del 2024. (AP foto/Peter Dejong, Pool) AP

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud fue declarado culpable de tortura, persecución religiosa y otros actos inhumanos en 2024 y condenado a 10 años de prisión. Los jueces determinaron que fue una figura clave en un reinado de terror después de que rebeldes extremistas islámicos tomaran Timbuktu en 2012.

“El señor Al Hassan, como la persona hallada responsable de los crímenes, que causaron el daño a las víctimas, es quien tiene la responsabilidad financiera por el costo de reparar el daño”, declaró la jueza Kimberly Prost dirigiéndose a la sala en La Haya.

Aunque el tribunal ha declarado responsable a Al Hassan, no podrá cobrar el dinero al hombre de 49 años, quien fue declarado indigente y estuvo representado por un abogado financiado por el tribunal durante su juicio.

En su lugar, las reparaciones para las más de 65.000 víctimas serán pagadas por el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas, creado por los Estados miembros del tribunal para distribuir los recursos.

Somos “una de las muchas innovaciones del Estatuto de Roma”, declaró a The Associated Press la directora ejecutiva del fondo, Deborah Ruiz Verduzco.

Según el tratado fundacional del tribunal, el Estatuto de Roma, el fondo “responde al daño derivado de los crímenes bajo la jurisdicción” del tribunal.

Los 24 integrantes del personal en la oficina de Ruiz Verduzco tienen la tarea de asistir a las víctimas y a sus familias, establecer programas en comunidades destruidas por la violencia y conseguir apoyo financiero para cumplir su mandato.

En sus dos décadas de funcionamiento, el fondo fiduciario ha recibido dinero de perpetradores en un solo caso.

“Será necesaria una recaudación sustancial de fondos”, señaló Prost.

La mayor parte del dinero provendrá de los Estados miembros del tribunal, aunque el fondo también acepta donaciones privadas. En marzo, Alemania aportó 40.000 euros (46.000 dólares). Suecia y Holanda son los dos mayores apoyos.

Los jueces orientan cómo se asignará el dinero de las reparaciones, aunque solicitan aportes de las víctimas a través de sus abogados y del fondo fiduciario.

En el caso de Al Hassan, las reparaciones se utilizarán para “apoyo socioeconómico, programas educativos o capacitaciones y apoyo psicológico”, según la decisión. Los proyectos deben centrarse en mujeres y niñas, que sufrieron de manera desproporcionada bajo los grupos extremistas.

Las comunidades en Mali ya han visto alguna restitución. Ahmad Al Faqi Al Mahdi se declaró culpable y fue condenado en 2016 por destruir mausoleos históricos en Timbuktu. En 2021, el fondo inició un proyecto para reparar edificios arruinados.

Mali, junto con sus vecinos Burkina Faso y Níger, lleva más de una década combatiendo una insurgencia librada por grupos armados, incluidos algunos aliados con Al Qaeda y el grupo Estado Islámico. Tras golpes de Estado en las tres naciones en los últimos años, las juntas gobernantes han expulsado a las fuerzas francesas y, en su lugar, han recurrido a unidades mercenarias de Rusia para recibir asistencia de seguridad.

La decisión del martes llega días después de que una alianza de milicianos vinculados a Al Qaeda y separatistas llevara a cabo el mayor ataque coordinado en Mali en más de una década.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP