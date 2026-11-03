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La Copa Asiática en Arabia Saudí se pospone por conflicto en Oriente Medio

SEÚL (AP) — La Copa Asiática 2027 se ha retrasado casi un año a raíz de los recientes ataques mortales en la anfitriona Arabia Saudí, convirtiéndose en el mayor torneo deportivo aplazado en medio del conflicto en Oriente Medio.

La Confederación Asiática de Fútbol emitió un comunicado el martes en el que indicó que, tras consultas con los organizadores saudíes, decidió retrasar el inicio de su principal campeonato continental del 7 de enero al 23 de diciembre.

La decisión empezó a parecer probable después de que los acontecimientos de las últimas semanas plantearan dudas sobre si el país anfitrión del Mundial de 2034 es actualmente lo suficientemente seguro para un gran torneo internacional de fútbol.

Los organizadores locales aceptaron reprogramar el torneo en “circunstancias derivadas de los acontecimientos en la región, incluidas complejidades logísticas sustanciales e interrupciones de los viajes”, señaló la AFC (las siglas en inglés de la confederación). “Se han creado circunstancias excepcionales para la organización y la realización de la competición tal como estaba programada originalmente, lo que hace necesario el aplazamiento en interés de todos los equipos participantes, los oficiales, los espectadores y otras partes interesadas”.

Las nuevas fechas, del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028 y apenas unos días antes de que comience el mes sagrado islámico del Ramadán, se presentarán a la FIFA para su aprobación. La autorización de la FIFA para las fechas reprogramadas es necesaria para establecer cuándo los clubes de todo el mundo deben liberar a sus jugadores para que se incorporen a sus selecciones nacionales.

El torneo, de un mes de duración, estaba programado para contar con 24 equipos que disputarían partidos en ocho sedes repartidas entre Riad, Yeda y Kobar. Irán se clasificó y quedó encuadrado con Siria, China y Kirguistán en la fase de grupos. Arabia Saudí, Australia, Corea del Sur y Japón fueron cabezas de serie en otros grupos.

El anuncio de la AFC puso fin a meses de conjeturas sobre un aplazamiento que, hasta hace poco, había sido rechazado por los organizadores locales.

Muhammed Q. Alghamdi, portavoz del comité organizador, dijo el mes pasado a los miembros en una reunión de la AFC en Tokio que “la vida cotidiana continúa en Arabia Saudí”.

Antes de esa reunión, el presidente de la AFC, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, había señalado la posibilidad de que la Copa Asiática se aplazara un año si fuera necesario y afirmó que una decisión final podría retrasarse hasta finales de noviembre.

Otras interrupciones deportivas

El Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1 fue cancelado esta temporada, y la carrera de Baréin fue trasladada a Malasia por la guerra de Irán. Las carreras en Qatar y Abu Dabi siguen en el calendario, y la F1 ha mantenido a Arabia Saudí en el programa de 2027 con un gran premio previsto allí en marzo.

Las Finales de la WTA, el evento que cierra la temporada del tenis femenino, se trasladaron de Arabia Saudí a Indian Wells, California.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

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