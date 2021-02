La Cuba del recuerdo | La cerveza en Cuba antes del 1959

Las primeras cervezas vienen de contrabando a Cuba por los 1720 desde Jamaica, era ilegal y no tuvo mucho éxito.

No es hasta la toma de La Habana por los ingleses que se conoce bien la cerveza en Cuba con el Tratado de Libre Comercio, las que se hicieron más populares fueron las inglesas.

Entre ellas están la Tenet Lager, que resultó tan famosa que los cubanos empezaron a llamarle “lager” a la cerveza y también se conocieron la Cabeza de Perro, la Ale suave, etc..

Por el año 1888, en Puentes Grandes, se fundó una fábrica de hielo la cual se convirtió en la primera fábrica de cerveza cubana llamada Tropical, muy pronto mejoró su calidad con la importación de maestros cerveceros de Francia y Alemania. Se diversificaron las cervezas y de ahí salieron la Tropical clara, Cristal, Tropical 50, Tropical oscura junto con la refrescante y nutritiva Maltina.

La Cristal “Clara, ligera y sabrosa”

Esto fue bajo el español Ramón Blanco Sancibrín, bisabuelo de Julio Blanco Herrera padre, el cual le dio el toque maestro a la cerveza Tropical siendo el productor del 58% de la cerveza consumida en Cuba a mediados de los años ‘50.

La perfección de la cerveza Tropical, trascendió al mundo ganando premios y medallas de oro, plata y bronce en exposiciones de Europa y Estados Unidos, las cuales estaban impresas en la etiqueta de la cerveza.

La deliciosa y fortificante Maltina, en su botella ancha con pico estrecho, cuando yo tenía tres años, mi mamá me abría una y me la daba, yo me deleitaba caminando por toda la casa tomándomela buchito a buchito. Que cubano nacido en los cuarenta no ha tomado leche condensada con Maltina?. Nutritiva y sabrosa.

Al lado de la cervecería, Ramón Blanco construyó un estadium llamado La Tropical, en el cual se practicaba todo tipo de deporte, yo jugué foot ball americano por los gloriosos Caribes de la Universidad de La Habana y ahí se efectuaban los campeonatos. Yo era center ofensivo y halfback defensivo. Jugábamos Miramar Yacht Club, Vedado Tenis Club, Club de Profesionales y Universidad de La Habana. Nos divertíamos mucho. También estaban los jardines de la Tropical donde se efectuaban todo tipo de eventos sociales.

La cerveza Hatuey, con su logo del indio cacique taíno Hatuey, empieza a fabricarse en Santiago de Cuba, en la hieleria San Pedrito, en el año 1927 por la compañía Bacardí, con el paso de los años, Hatuey alcanzó el lema La Gran cerveza de Cuba. En los primeros 20 años quintuplica el consumo, y cuando muere Emilio Bacardí, Enrique Schueg toma la presidencia de Bacardí y lleva la cerveza Hatuey a altos niveles de producción. Construye una excelente cervecería en el Cotorro, a diez millas de La Habana, tan bien hecha que la llamaron Cervecería Modelo, después hacen otra en Manacas, Santa Clara para hacer más fácil el abastecimiento nacional.

La cerveza Polar, con su blanco oso en la etiqueta, comienza a fabricarse el 1911, en Puentes Grandes, La Habana, inmediatamente tomó un bien ganado puesto entre los consumidores cubanos junto con su muy nutritiva Trimalta.

En el 1958, su control estaba en las manos del español barcelonés Antonio Giraudier y su esposa María Zorrilla Milagros. Mi familia tuvo una especial relación con ellos, pues Gerardo, padre de mi esposa Conchita, era el secretario privado del señor Giraudier. Ellos vieron nacer a Conchita y siempre le tuvieron gran cariño.

También Polar tenía unos jardines donde también se celebraban todo tipo de acontecimiento social, la fiesta de quince de Conchita se celebró allí y yo me divertí muchísimo en ella aunque por esas cosas del destino no bailé con ella.

La cerveza Cristal se consideraba un tilín amarguita, la Polar dulce y la Hatuey ni amarga ni dulce.

Y así decía el comercial:

“Hatuey, ni amarga ni dulce, en su punto, como le gusta a usted”.

Un típico bar cubano era un establecimiento con un mostrador largo de madera dura, donde se reunía, al sonido de una vitrola con el bolerista de turno entonando una canción cortavenas, un grupo a tomar cerveza y jugar cubilete con cinco dados y en sus seis caras el siguiente significado:

El redondo rojo es el as.

El rey es el rey.

La Q es el cundango.

La J es la mujer.

Los ocho punticos rojos es el gallego.

Los ocho punticos negros es el negro.

Con valores descendientes del as a el negro. El “tiro” lo pone el primer jugador y tiene que ser “matado” o eliminado con un “tiro” más alto por el jugador que sigue, y así va a la redonda. Por lo general se jugaba el pago de la ronda. Y lo típico es el alto nivel de la voz pareciendo que esos cubanos estaban peleando y era al revés, se estaban divirtiendo.

La botella de cerveza valía $0.20 y se podía pedir la mitad por $0.10.

También se vendía la Miller High Life por $0.40 la botella y la tomaban algunos para “darse lija”, expresión muy cubana que significa aparentar lo que no es. La Cabeza de Perro negra valía $0.80 y era también muy popular, se tomaba por lis hombres para aumentar el “vigor” por las propiedades que le achacaban.

En las competencias de anuncios eran muy divertidas; hubo un tiempo que la cerveza Hatuey venía de Manacas, Santa Clara y las competidoras decían que el movimiento de los camiones en la carretera podían quitarle calidad, a lo que Hatuey le respondió que estaba probado lo contrario, a lo cual dijeron: “Cerveza Hatuey, la mejor con su meneíto” y salia una tremenda rumbera meneándose con sabrosura.

Manolo Ortega, daba las noticias en CMQ televisión a las siete de la noche, patrocinadas por la cerveza Hatuey, al final del show exclamaba: “Hatuey, la gran cerveza de Cuba”, se la servía completa en un vaso largo y se la tomaba entera. Era el niño mimado de la CMQ y Hatuey, y cuando fueron despojados sus legítimos dueños de ambas entidades, el salió en

la CMQ vestido de miliciano con una pistola en el cinto, contento por el robo hecho, y decía el mismo anuncio, eso le duró poco pues Fidel Castro destruyó la CMQ y la cerveza Hatuey desapareciendo juntos de Cuba con Manolo Ortega.