La clasificación del Como a la Liga de Campeones se resiente tras perder 2-1 ante Fiorentina

Las esperanzas del Como de asegurar la clasificación a la Liga de Campeones recibieron el sábado un golpe por parte de la Fiorentina en la Serie A.

Nicolo Fagioli, de la Fiorentina, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Como y la Fiorentina, en Como, Italia, el sábado 14 de febrero de 2026. (Antonio Saia/LaPresse vía AP)
Nicolo Fagioli, de la Fiorentina, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Como y la Fiorentina, en Como, Italia, el sábado 14 de febrero de 2026. (Antonio Saia/LaPresse vía AP)

Nicolo Fagioli y Moise Kean anotaron en la victoria 2-1 de la Fiorentina en el estadio Guiseppe Sinigaglia del Como.

La derrota llegó días después de que el Como avanzara a las semifinales de la Copa Italia por primera vez en 40 años al vencer al campeón italiano Napoli.

Una campaña impresionante aún podría permitirle asegurarse un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada, pero la derrota ante una Fiorentina que lucha por evitar el descenso fue un revés.

Fagioli adelantó a los visitantes en el minuto 26 desde corta distancia, después de que su primer intento fuera bloqueado. Kean marcó desde el punto de penalti a los nueve minutos de la segunda mitad.

El Como generó varias ocasiones mientras intentaba volver al partido, y la presión se hizo sentir cuando Fabiano Parisi envió el balón a su propia portería en el 77. Pero no pudo encontrar el empate y terminó el encuentro con 10 hombres cuando Álvaro Morata fue expulsado en el 89.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

