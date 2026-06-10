La campaña de dobles de Serena Williams en Queen's Club en riesgo por lesión de Mboko

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La estadounidense Serena Williams regresa una bola junto a su compañera de dobles, la canadiense Victoria Mboko en el encuentro de dobles ante la canadiense Nicole Melichar-Martinez y la neozelandesa Erin Routliffe en el Queen's Club tennis championships el martes 9 de junio del 2026. (AP Foto/Alberto Pezzali) AP

Victoria Mboko, la compañera de dobles de la estrella estadounidense, sufrió el miércoles una lesión de rodilla en su partido de individuales contra Karolina Pliskova.

Williams y Mboko ganaron su partido inaugural de dobles el martes y que marcó el regreso de Williams, de 44 años, al tenis profesional tras casi cuatro años alejada del deporte y tienen previsto volver a jugar el jueves.

La canadiense de 19 años resbaló detrás de la línea de fondo e inmediatamente se sujetó la rodilla izquierda mientras enfrentaba a Pliskova. Mboko perdió el primer set 6-2 y ganaba 4-3 en el segundo, intentando quebrar el servicio con Pliskova sacando en iguales.

Mboko se levantó por su cuenta, pero luego le comentó a una fisioterapeuta que “no hay estabilidad en este momento”.

Caminó con cautela hasta su banco y se llevó una toalla al rostro al sentarse. Minutos después, se retiró del partido.

Williams había anunciado previamente que también jugará dobles en el Abierto de Berlín la próxima semana.

___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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