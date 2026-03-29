La CAF anuncia cambios en su estructura tras caótica final de la Copa Africana

Las reformas estructurales, legales y administrativas ayudarán a la Confederación Africana de Fútbol a recuperar la confianza en su imparcialidad y a garantizar que las escenas de la final de enero no vuelvan a repetirse, manifestó el presidente de la CAF, Patrice Motsepe, tras la reunión del domingo de su comité ejecutivo en El Cairo.

“Puedo estar aquí y decir que tenemos a los mejores árbitros, que son independientes, que son imparciales”, afirmó Motsepe. “Pero si los aficionados comunes al fútbol en el continente y en otros lugares creen que no son tan imparciales, eso no es bueno para el fútbol africano”.

El resultado de la final sigue en disputa después de que la CAF despojara a Senegal del título dos meses después del partido y se lo otorgara al país anfitrión, Marruecos. Senegal apeló la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Suiza, y ambos países afirman ser campeones de África a la espera del fallo. El equipo de Senegal desfiló con el trofeo en París el sábado.

“También tenemos que alejarnos de la percepción de que, de alguna manera, nuestros problemas en África y nuestras debilidades en África son mayores, más grandes, más vergonzosos, más extremos que los problemas que ocurren en otras partes del mundo”, añadió.

El empresario sudafricano indicó que la CAF estaba trabajando con la FIFA para ofrecer capacitación a árbitros y operadores del VAR, y que era imprescindible pagarles bien para garantizar la integridad.

Antes, Véron Mosengo-Omba anunció que dejaba el cargo tras cinco años como secretario general de la CAF “para dedicarme a proyectos más personales”.

El funcionario suizo-congoleño es amigo de la universidad del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lo siguió de la UEFA a la FIFA en 2016. Mosengo-Omba dejó la FIFA para asumir como secretario general de la CAF en 2021.

La CAF anunció en enero de 2025 que la Fiscalía Pública de Suiza había decidido detener las investigaciones contra Mosengo-Omba “al no encontrar hechos ni base legal para iniciar un proceso judicial”, después de que enfrentara acusaciones de irregularidades financieras.

“Ahora que he podido disipar las sospechas que algunas personas se han esforzado mucho por arrojar sobre mí, puedo retirarme con tranquilidad y sin ataduras, dejando a la CAF más próspera que nunca”, expresó Mosengo-Omba el domingo.

Samson Adamu, de la Federación Nigeriana de Fútbol, asumía como secretario general interino y se sentó a la izquierda de Motsepe durante su conferencia de prensa.

“Los vicepresidentes liderarán el proceso y me informarán sobre la identificación de un secretario general permanente", explicó Montsepe. Y le he dicho a Samson que, le guste o no, también voy a presionarlo para que se postule al cargo de manera permanente”.

Marruecos será sede de la WAFCON

Motsepe confirmó que la Copa Africana de Naciones Femenina se llevará a cabo en Marruecos, tal como se había planeado inicialmente. El torneo estaba programado para celebrarse en el reino del 17 de marzo al 3 de abril, pero se pospuso con poca antelación para el 25 de julio-16 de agosto.

Motsepe comentó, tras ser presionado para explicar los motivos del aplazamiento: “Hubo circunstancias que no habíamos previsto”.

Preparativos para la Copa Africana 2027

Motsepe dijo que visitará Kenia en mayo para ver cómo avanzan los preparativos para la Copa Africana de Naciones masculina de 2027, que Kenia debe coorganizar con Tanzania y Uganda. Descartó las sugerencias de que el torneo pudiera trasladarse a otro país.

Motsepe también anunció la ampliación de la Copa Africana para incluir a 28 equipos, frente a los 24 de la edición de 2025.

Motsepe ya anunció en diciembre que la Copa Africana se celebrará cada cuatro años a partir de 2028.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP