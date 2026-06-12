La aventura brasileña de Ancelotti en el Mundial arranca contra el ascendente Marruecos

El técnico de Brasil Carlo Ancelotti (derecha) conversa con Neymar (izquierda) al final del partido amistoso contra Panamá, el domingo 31 de mayo de 2026, en Río de Janeiro. (AP Foto/Bruna Prado) AP

Con 67 años recién cumplidos, el técnico italiano comanda a Brasil con la misión de ampliar otro récord: una sexta estrella como campeón del mundo.

La tarea arranca el sábado con un atractivo partido frente a Marruecos, el equipo que fue la revelación hace cuatro años en el Mundial de Qatar al convertirse en el primer representante de África en acceder a las semifinales.

“Es una experiencia nueva y especial”, dijo Ancelotti en la víspera del duelo en el estadio MetLife de Nueva Jersey, sitio de la final prevista para el 19 de julio. “La responsabilidad y el honor de representar al país del fútbol, la selección más laureada del mundo.

"Quiero disfrutar este momento con alegría y felicidad porque es un momento muy bonito de mi historia”, añadió Ancelotti, quien se desvinculó del Real Madrid al final de la temporada 2024-25 para relevar a Dorival Júnior.

Sus pupilos están fascinados con el primer extranjero que dirige a la Seleção en un Mundial.

“Creo que la trayectoria que ha construido en el fútbol es admirable, no sólo para quienes trabajan con él, sino incluso para sus rivales”, dijo Raphinha, el atacante del Barcelona que esta semana recordó sus pulseadas contra el Madrid de Ancelotti. “Siempre que nos enfrentábamos al Madrid en España, debíamos ser absolutamente meticulosos. Enfrentarse a un entrenador como él supone siempre un desafío muy difícil.

“Todo lo que hice contra él, hay que hacerlo a favor de él, principalmente en el Mundial”.

Brasil se coronó campeón por última ocasión en 2002. Desde entonces, ha superado sólo una vez la ronda de cuartos de final. Lo ocurrido en esa ocasión fue traumático: una humillante derrota 7-1 como anfitrión en las semifinales contra Alemania en Belo Horizonte.

“Estamos aquí para cambiar la historia y llevar a Brasil de vuelta al sitial del que nunca debió salir, lo más alto”, señaló el atacante Vinícius Júnior, quien estuvo a las órdenes de Ancelotti en el Madrid.

Marruecos hizo historia con su campaña en Qatar, marcha que fue frenada al perder ante Francia en las semifinales. Los Leones del Atlas se proclamaron campeones de África en enero, pero fue una consagración que se determinó en los despachos. Perdieron 1-0 ante Senegal en la final, pero se les adjudicó el triunfo 3-0 por abandono porque los senegaleses se retiraron del campo durante 15 minutos al protestar un penal que se pitó a favor de su rival.

En el único antecedente mundialista que comparten, Brasil derrotó 3-0 a Marruecos en Francia 1998. Ronaldo, Rivaldo y Bebeto anotaron los goles.

“Todo el mundo respeta a Brasil. Hay gente que dice que no es el Brasil de antes. Bueno, sigue siendo Brasil”, comentó el lateral derecho marroquí Achraf Hakimi. “Somos el Brasil de África (Marruecos), y todo el mundo lo sabe”.

Reencuentro en Nueva Jersey

Los capitanes de Marruecos y Brasil se verán frente a frente el sábado apenas dos semanas después de que alzaron la Copa de Europa por segundo año seguido con el Paris Saint-Germain. Hakimi saludará al central brasileño Marquinhos.

“No hemos hablado mucho estos últimos días. Cada uno está concentrado en su selección", dijo Hakimi. "Es cierto que en París nos llevamos bien, pero en el campo, los dos vamos a querer ganar. Que gane el mejor”

También el sábado:

Qatar-Suiza en Santa Clara, California

Qatar se clasificó automáticamente al Mundial de 2022 por ser el país anfitrión, pero esta vez se ganó su lugar en el torneo. El español Julen Lopetegui es su técnico.

Reinantes campeones de la Copa de Asia, los qataríes van por su primera victoria en un Mundial tras despedirse en la fase de grupos hace cuatro años.

Suiza se clasificó a su sexto Mundial consecutivo y llega al torneo como el equipo número 19 del ranking. Disputa su sexto Mundial sucesivo y alcanzó la ronda de octavos de final en las últimas tres ediciones, pero sin ganar. El líder es el inagotable mediocampista Granit Xhaka, quien acumula 145 partidos con la selección.

Haití-Escocia en Foxborough, Massachusetts

Haití disputa el Mundial por segunda vez y la primera desde 1974. Los haitianos se clasificaron tras dejar en el camino a selecciones centroamericanas más consolidadas como Costa Rica y Honduras.

Escocia vuelve al Mundial por primera vez desde 1998. Scott McTominay, volante del Napoli, es el referente y suma 14 goles en sus últimas 33 apariciones internacionales.

Australia-Turquía en Vancouver

Australia disputa su sexto Mundial consecutivo y el séptimo en total. Los australianos han alcanzado los octavos de final dos veces y perdieron ante el eventual campeón en ambas ocasiones: ante Italia en 2006 y Argentina en 2022.

Turquía vuelve al Mundial por primera vez desde 2002, cuando sorprendió al quedar tercera. Se clasificó tras transitar los repechajes. Su técnico es el italiano Vincenzo Montella.

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Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP