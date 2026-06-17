La astronauta Christina Koch gana el Princesa de Asturias de la Concordia

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El esfuerzo "de superación personal" Koch, de 47 años, “ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: ‘Tierra, sois un equipo’”, explicó el jurado en su acta.

Koch se convirtió en abril en la primera mujer en volar a la Luna. La misión de casi 10 días, que sufrió algunos problemas técnicos y atrajo atención mundial y elogios de políticos y celebridades, sirvió de prueba para futuras misiones lunares.

No fue el primer hito de Koch: el 18 de octubre de 2019 realizó, junto a Jessica Meir, la primera caminata espacial íntegramente femenina de la historia. El 6 de febrero de 2020 regresó a la Tierra tras 328 días consecutivos en órbita, batiendo el récord de vuelo espacial para una mujer, que estaba en los 289 días de Peggy Whitson.

Este es el último de los ocho premios que concede la Fundación Princesa de Asturias. Además de a Koch, esta edición reconoce al futbolista argentino Leo Messi (Deportes); al escritor británico Julian Barnes (Letras) o a los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y al biofísico francés Pascal Mayer (Investigación Científica y Técnica). El estudio de animación japonés Studio Ghibli (Comunicación y Humanidades), el historiador británico Timothy Garton Ash (Ciencias Sociales), la cantante estadounidense Patti Smith (Artes) y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard (Cooperación Científica y Técnica), completan el listado.

Los Princesa de Asturias, que tienen una dotación económica de 50.000 euros, se entregan a finales de octubre en una ceremonia en Oviedo, en el norte de España, que estará presidida por los reyes Felipe VI y Letizia y por la heredera al trono, la infanta Leonor.

FUENTE: AP